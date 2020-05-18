Fenerbahçe'den Kalinic hamlesi

AKŞAM
Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Transfer bütçesini oluşturmak için oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Lacivertliler, özellikle İtalya ve İngiltere’de piyasası olan Vedat Muriqi’yi gözden çıkarma kararı aldı. Bu satıştan, 20 milyon euro civarında bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Kanarya, Vedat Muriqi’nin yerine ise gelecek ismi belirmiş durumda. Bu isim Atletico Madrid’in golcüsü Nikola Kalinic… 32 yaşındaki santrfor, bu sezonu Roma’da kiralık geçirdi. İtalyan kulübü 9 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
DÜŞÜNÜLMÜYOR!..
Atletico Madrid ise yeni sezonda Kalinic’i kadroda düşünmüyor. Sarı-Lacivertliler, 2021’in haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Hırvat oyuncuyu mecburi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Görüşmeler sürüyor.
KANARYA KUDUS'Ü İSTİYOR
Öte yandan Fenerbahçe, Nordsjaelland’da oynayan Mohammed Kudus ile görüşüyor. 19 yaşındaki Ganalı orta sahayı Dortmund da istiyor.
SORUN FİNANSAL
Bu arada Hırvat basını başarılı teknik adam Bjelica’nın Fenerbahçe ile anlaşamadığını iddia etti. Haberlerde, Hırvat çalıştırıcının finansal talepleri nedeniyle Fenerbahçe’den uzaklaştığı dile getirildi.
Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, Hırvat golcüyü kadroda düşünmüyor.
Efsane golcü ve teknik adam Ömer Kaner Fenerbahçe'nin ilacini AKŞAM'a açıkladı: “Çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Teknik ekipte çubukluyu giymiş oyuncuların olmasında fayda var. Tabii bu yönetimin tercihi.”
Ural Aküzüm: “Bilim Kurulu kararı olmadan futbolcu müsabakaya çıkmak zorunda değildir. Bu süreçler Türkiye'de ve Avrupa'da yaşanacak. Böyle bir karar olmadan bir futbolcu ölürse sorumluluğu TFF ve kulübe aittir.”
Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.
Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.
Devre arasında Galatasaray'ın yarım sezonluğuna kiraladığı Onyekuru, kariyerine Sarı- Kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor.
Yeniden başlayan Bundesliga'da göstermelik bir mutluluk sergileniyor. DW Spor Gazetecisi Kerin, “Organizatörler futbolcuların endişelerini gizliyorlar. Köln futbolcusu Verstrate konuştu ama baskıyla geri adım attı. Oynanma gerekçesi tamamen ekonomik. Çünkü oynanmazsa kulüplerin 3'te 1'i iflas eder” dedi.