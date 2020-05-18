Fenerbahçe'den Kalinic hamlesi

Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, Hırvat golcüyü kadroda düşünmüyor.

AKŞAM

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Transfer bütçesini oluşturmak için oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Lacivertliler, özellikle İtalya ve İngiltere’de piyasası olan Vedat Muriqi’yi gözden çıkarma kararı aldı. Bu satıştan, 20 milyon euro civarında bir gelir elde edilmesi bekleniyor. Kanarya, Vedat Muriqi’nin yerine ise gelecek ismi belirmiş durumda. Bu isim Atletico Madrid’in golcüsü Nikola Kalinic… 32 yaşındaki santrfor, bu sezonu Roma’da kiralık geçirdi. İtalyan kulübü 9 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

DÜŞÜNÜLMÜYOR!..

Atletico Madrid ise yeni sezonda Kalinic’i kadroda düşünmüyor. Sarı-Lacivertliler, 2021’in haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Hırvat oyuncuyu mecburi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Görüşmeler sürüyor.

KANARYA KUDUS'Ü İSTİYOR

Öte yandan Fenerbahçe, Nordsjaelland’da oynayan Mohammed Kudus ile görüşüyor. 19 yaşındaki Ganalı orta sahayı Dortmund da istiyor.



SORUN FİNANSAL

Bu arada Hırvat basını başarılı teknik adam Bjelica’nın Fenerbahçe ile anlaşamadığını iddia etti. Haberlerde, Hırvat çalıştırıcının finansal talepleri nedeniyle Fenerbahçe’den uzaklaştığı dile getirildi.

