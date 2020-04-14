Fenerbahçe'den interaktif 23 Nisan

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Haydi çocuklar! Hiçbir şey bizi bu güzel bayramı kutlamaktan alıkoyamaz! Atamızın da dediği gibi, 'Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. Bu ülke sizlerden çok şey bekliyor!' Güzel ülkemizin dört bir yanında ve tüm dünyada, kalbi Fenerbahçe, Atatürk ve vatan sevgisi ile atan geleceğimizin mimarı milyonlarca çocuğumuzun, 23 Nisan'ı evlerinde kutladıkları, Bayramımıza ait duygularını, Atamıza olan özlemlerini, milli egemenliğimize olan bağlılıklarını ister marş okudukları, ister resim yaptıkları, şiir okudukları, duygularını paylaştıkları coşkulu videolarını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, 20 Nisan Pazartesi gününe kadar videoların 0551 267 26 90 numaralı WhatsApp hattından kulübe iletilebileceği de kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 23 Nisan'ın dünyada eşi benzeri olmayan bir gün olduğunun altı çizilen açıklama şöyle sürdü:
"Halkın söz sahibi olduğu demokratik ve çağdaş Türkiye'nin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek, onlara olan inancını, geleceğe dair umudunu göstermiş olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ülkesinin çocuklarına bayram armağan eden tek lider olarak dünya tarihine geçmiştir. Bu gururun sahibi olan ülkemiz için, 23 Nisan bir bayramdır, coşkuyla kutlanacak, 23 Nisan bir değerdir, saygı, sevgi ve vefa ile sahiplenilecek, 23 Nisan bir armağandır, Atamızdan bizlere, bizlerden yeni nesillere aktarılacak.Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sene 100. yıldönümünü kutlayacağımız, anlamı ülkemiz için çok büyük olan bayramımızı, şanlı ay yıldızlı bayrağımızın altında, kıvançla ve coşkuyla kutlayıp nesilden nesile aktaracağımıza söz veriyoruz! Bu yıl, tüm dünya ile birlikte mücadele ettiğimiz salgın nedeniyle, ülkemizin sağlıklı yarınları için sokaklarda caddelerde olamayacak, fener alaylarına katılmayacağız ama bu, 23 Nisan’ı her zamankinden daha büyük coşku, bağlılık ve aidiyetle evlerimizde kutlamamıza engel değil! Yaşasın 23 Nisan! Atamızdan Bizlere Armağan!"
2014-2015 futbol sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran ve Sarı-Kırmızılılarla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupalarını müzesine götüren Gençlebirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş bir itiraf geldi. Hamzaoğlu, "Galatasaray'da o dönem elde ettiğimiz başarılar küçümsendi. Ibrahimovic nedeniyle koca Galatasaray'ın yapmış olduğu başarılar masanın altına süpürüldü." dedi. İşte Hamzaoğlu'nun açıklamarı...
Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Galatasaray'ın gündemindeki Nazım Sangare transferine yeşil ışık yaktı. Konuyla ilgili konuşan Süğlün, “Transfer konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz. Biz bu tür konularda gayet açık bir kulübüz. Hem oyuncunun önünü kapatmayız hem de kulübümüzün yararına olacak her türlü kararın altına her zaman imzayı atarız” ifadelerini kullandı.
Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, İspanyol takımına transfer sürecini ve karantina günlerinde neler yaptıklarını anlattı.
Bu sezona iyi başlayan ancak ligin ikinci yarısında art arda aldığı kötü sonuçlarla bir anda zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, gelecek sezon için işi sıkı tutuyor. Bu doğrultuda takımın zayıf noktalarına takviyeler yapmak isteyen Sarı-Lacivertlilerin öncelikli mevkilerinden biri de sol bek idi. Sezon başında Kolarov'u kadrosuna katamayan Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan başarılı futbolcu, Göztepe'de mutlu olduğunu ve sezon sonunda başkan Mehmet Sepil ile bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.
Son olarak Süper Lig ekibi Konyaspor'u çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman için flaş iddia! Aktarılan bilgilere göre tecrübeli teknik adama Belçika Ligi ekiplerinden Antwerp talip oldu. İşta yaşanan o gelişme ve Fenerbahçe detayı...
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng forması giyen Marouane Fellaini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.