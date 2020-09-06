Fenerbahçe'den Gökhan Gül hamlesi

Fenerbahçe, limit problemini şu ana kadar bonservissiz ve kaliteli oyuncuları kadrosuna katarak mükemmel bir şekilde aşmayı başardı. Sarı lacivertliler, bonservissiz ve kaliteli oyuncuları kadrosuna katma stratejisini güderken şu ana kadar başarılı oldu ve kamuoyunun takdirini kazanmayı başardı.
Kanarya'nın kadrosuna kazandırmayı hedeflediği son isim Almanya'dan. Fenerbahçe, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf forması giyen Gökhan Gül için girişimlere başladı. 22 yaşındaki Gökhan Gül, ön libero ve stoper mevkilerinde oynuyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen 22 yaşındaki ön libero Gökhan Gül için girişimlere başladı.
Burak Yılmaz'ın sürpriz ayrılığı sonrası forvet transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta 1 numaralı hedef Vincent Aboubakar.
Fenerbahçe'de Nabil Dirar'la yolların ayrılmasında son aşamaya girildi.
Beşiktaş, Atletico Madrid'in tecrübeli forvetini bitirmek üzere. İki kulüp arasında sadece çok küçük pürüzler kaldı. Bunların da yakın zamanda çözülmesi bekleniyor.
Galatasaray, Polonyalı futbolcu Kamil Jozwiak'ı istiyor ama maddi koşullar Aslan'ın aleyhinde.
Inter'in kadrosunda düşünmediği Kwadwo Asamoah için Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu.