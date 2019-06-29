Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası! Menajeriyle görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası! Menajeriyle görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası! Menajeriyle görüşmeler başladı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen Garry Rodrigues'in kulübü Al Ittihad'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe, Galatasaray'dan Al Ittihad takımına transfer olan Garry Rodrigues'in yeniden Türkiye'ye fakat bu sefer Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi.

Haber Global'in haberine göre, Fenerbahçe kulübü Al Ittihad Garry Rodrigues'in transferinde anlaştı. Öte yandan perde arkasında Al Ittihad kulübünde önemli gelişmeler yaşanırken, Garry Rodrigues dahil olmak üzere daha önceden 5 futbolcunun gönderilmesi konusunda yönetime rapor sunulduğu ortaya çıktı. Bu futbolcular arasında Sanogo ve El Ahmadi de yer alıyor. 

AL ITTIHAD'DA REVİZYON

Öte yandan geçtiğimiz sezon ligi 10. sırada bitiren Al Ittihad'da teknik direktör Sierra, yeni sezonda takımda revizyon yapacağını belirterek Garry Rodrigues de dahil olmak üzere 5 futbolcunun gönderilmesi doğrultusunda yönetime rapor verdi. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Garry Rodrigues için gelen teklifleri değerlendireceğiz." ifadelerine yer verildi.

MIRSAD TÜRKCAN ARABİSTAN'DA!

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde kritik rol oynayan isimlerin başında gelen Mirsad Türkcan, anlaşma sağlanan Allahyar Sayyadmanesh dışında Fejsa ve Kolarov transferinin gerçekleşmesi için de büyük çaba harcıyor. Mirsad Türkcan'ın şu anda Arabistan'da olması, Garry Rodrigues'in Fenerahçe'ye transferi konusundaki görüşmelerini akıllara getirdi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hadise'nin bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Behzat Ç'nin yayın tarihi belli oldu!
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin büyük sırrını açıkladı!
Pelin Karahan: Regresyonla 28 kilo verdim
Ünlü CEO'dan Selena Gomez'e 'özel' teklif
<p>Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Harekâtı kapsamında Hakurk semalarından bildiri attı. Bildiride, ´

PKK´ya Teslim Ol Mesajı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hamzabeyli sınır kapısındaki yenileme çalışmaları devam ediyor.