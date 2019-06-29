Fenerbahçe'den Garry Rodrigues bombası! Menajeriyle görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Galatasaray'dan Al Ittihad takımına transfer olan Garry Rodrigues'in yeniden Türkiye'ye fakat bu sefer Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi.

Haber Global'in haberine göre, Fenerbahçe kulübü Al Ittihad Garry Rodrigues'in transferinde anlaştı. Öte yandan perde arkasında Al Ittihad kulübünde önemli gelişmeler yaşanırken, Garry Rodrigues dahil olmak üzere daha önceden 5 futbolcunun gönderilmesi konusunda yönetime rapor sunulduğu ortaya çıktı. Bu futbolcular arasında Sanogo ve El Ahmadi de yer alıyor.

AL ITTIHAD'DA REVİZYON

Öte yandan geçtiğimiz sezon ligi 10. sırada bitiren Al Ittihad'da teknik direktör Sierra, yeni sezonda takımda revizyon yapacağını belirterek Garry Rodrigues de dahil olmak üzere 5 futbolcunun gönderilmesi doğrultusunda yönetime rapor verdi. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Garry Rodrigues için gelen teklifleri değerlendireceğiz." ifadelerine yer verildi.

MIRSAD TÜRKCAN ARABİSTAN'DA!

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde kritik rol oynayan isimlerin başında gelen Mirsad Türkcan, anlaşma sağlanan Allahyar Sayyadmanesh dışında Fejsa ve Kolarov transferinin gerçekleşmesi için de büyük çaba harcıyor. Mirsad Türkcan'ın şu anda Arabistan'da olması, Garry Rodrigues'in Fenerahçe'ye transferi konusundaki görüşmelerini akıllara getirdi.