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Fenerbahçe'den Fikret Orman'a tebrik

Fenerbahçe'den Fikret Orman'a tebrik

Beşiktaş'ta 5. defa başkanlığa seçilen Fikret Orman için Fenerbahçe'den bir tebrik mesajı geldi.

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Kulübünde 5. kez başkanlığa seçilen Fikret Orman'ı tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Fikret Orman'ı tebrik ederiz. Sayın Fikret Orman ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar dileriz." denildi.

(AA)

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