Fenerbahçe'den 'Çifte standart var' paylaşımı!

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Twitter hesabından 'Çifte standart var' hashtagli bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda Semih Özsoy'un, "Artık düzeltilmeyeceğine inanmaya başladığımız, endişelendiğimiz, korktuğumuz şeyler başımıza geliyor. Bunlar Fenerbaçe lehine olsaydı, Nihat Özdemir’in Fenerbahçeli olduğunu, algı oyunları olduğunu konuşuyordu Türkiye. Bugünkü penaltı pozisyonuna geldiğimizde, evet, tekrarlanması gerekiyor. Attığımız gol iptal edildi, ya bize olsaydı ne olurdu? Geçen haftaki Malatya maçında neden olmadı? Oradaki puanlar nasıl izah edilecek?" ifadelerine yer verildi.