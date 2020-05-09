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aksam.com.tr
  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:32
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  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:32

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı

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Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübü’nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Geçmiş olsun Beşiktaş" ifadelerin yer verildi.

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