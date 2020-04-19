Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çalım: N'Sakala Sarı-Lacivertliler'e gidiyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk imzayı Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala ile atıyor...
Fenerbahçe, bir yandan koronavirüsü nedeniyle ara verilen ligin akıbetini beklerken diğer yandan yeni sezon planlamasını yapmaya çalışıyor.
Hoca konusunda henüz somut bir adım atmayan sarı-lacivertli kulübün, transferde ilk adımı attığı ve Alanyaspor forması giyen sol bek Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU SONUÇLANDI
Üç sezondur Türkiye'de bulunan ve Alanyaspor'da sergilediği istikrarlı grafikle beğeni toplayan 29 yaşındaki Kongolu oyuncu için menajeriyle yapılan görüşme olumlu bitti.
Fotomaç'ta yer alan haberde kariyerinde daha önce Troyes ve Anderlecht formalarını giyen tecrübeli sol bek ile üç yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Üç yıldır yaşadığı Türkiye'ye aşık olan ve futbol hayatını ülkemizde sürdürmek isteyen Fabrice N'Sakala'nın sarı-lacivertli kulüpte forma giyecek olmaktan da büyük heyecan duyacağı belirtildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk imzayı Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'ya attırmaya hazırlanıyor.
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