  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Kasım 2020 Salı 15:28
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den Atatürk için anma töreni

Fenerbahçe'den Atatürk için anma töreni

Paylaş

Fenerbahçe Kulübünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen anma töreninde, saygı zinciri oluşturuldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, kulüp çalışanları, dernek temsilcileri ve sporcuların katıldığı törende sahanın ortasına Atatürk'ün Fenerbahçe Müzesi'ndeki bal mumu heykeli getirildi. Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri heykelin çevresinde saygı duruşunda bulunurken, sahanın çevresinde de kulüp personeli, dernek temsilcileri ve sporcular sıralandı. Siren sesleri eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Ali Koç, anma töreninin ardından yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Sevgili Fenerbahçe'nin emektarları, Ulu Önder Atatürk’ün ebediyetine kavuşmasının 82. yılında, yani bir 10 Kasım'da daha hep beraber Atamızı hasretle, özlemle sevgiyle ve büyük bir bağlılıkla anıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her 10 Kasım, Atamızı andığımız gibi bizim için her gün 10 Kasım'dır. Atamızı anmak kadar Atamızın değerlerini, ilkelerini, vizyonunu, bizler için yaptığını, bizlere bıraktığını anlamak ve bu cumhuriyete sahip çıkmak, cumhuriyetin değerlerini yaşatmak, her zaman bizim ana vazifemiz, ana sorumluluğumuz olmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü hayatta olduğu müddetçe bu da ilelebet devam edecek. Aynen bizden öncekilerde olduğu gibi bizden sonraki jenerasyonlarda da aynı şekilde devam edecektir."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Trabzonspor Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı
Trabzonspor Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı

Trabzonspor Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı

Anahtar Feghouli ve Belhanda
Anahtar Feghouli ve Belhanda

Anahtar Feghouli ve Belhanda

Fenerbahçe'de hedef Yarmolenko
Fenerbahçe'de hedef Yarmolenko

Fenerbahçe'de hedef Yarmolenko

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'da sürpriz istifa
Trabzonspor'da sürpriz istifa

Trabzonspor'da sürpriz istifa

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin, istifa etti.

Erol Bulut: 'Ligin üzerinde bir kadro oluşturduk'
Erol Bulut: 'Ligin üzerinde bir kadro oluşturduk'

Erol Bulut: 'Ligin üzerinde bir kadro oluşturduk'

Erol Bulut, Konya yenilgisinin hedeften saptıkları anlamına gelmediğini söyledi ve ekledi: Yol kazaları olacaktır. Bu takım sezon sonunda ipi göğüsleyecek. Yeter ki bize inanın ve güvenin.

Fenerbahçe'de kadro dışı kararı
Fenerbahçe'de kadro dışı kararı

Fenerbahçe'de kadro dışı kararı

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli takımda kadro dışı kaldı.

Atatürk 'Onursal Üye' yapıldı
Atatürk 'Onursal Üye' yapıldı

Atatürk 'Onursal Üye' yapıldı

Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trabzonspor Kulübü tarafından "onursal üye" yapıldı.

Fenerbahçe'den Atatürk için anma töreni
Fenerbahçe'den Atatürk için anma töreni

Fenerbahçe'den Atatürk için anma töreni

Fenerbahçe Kulübünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Galatasaray'dan Atatürk için anma töreni
Galatasaray'dan Atatürk için anma töreni

Galatasaray'dan Atatürk için anma töreni

Galatasaray, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nda anma töreni düzenlendi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.