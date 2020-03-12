Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır." denildi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarkalı Kopenhag'ı konuk ediyor.
Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Cumhurbaşlanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de spor faaliyetlerinin seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid ile oynayacakları maçın ertelendiğini duyurdu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili, “Çok yeni öğrendim. Söz konusu sağlıksa, gerisi hikaye. Ona söyleyecek bir şeyimiz olamaz. Devlet büyükleri böyle bir tedbir almışlardır, biz o tedbire uymakla mükellefiz” dedi.
Adı açıklanmayan bir Premier Lig takımında 3 futbolcuda koronavirüs belirtileri görülünce tüm futbolcular karantina altına alındı.
Danimarka'da korona ile ilgili ortaya çıkan gelişmelerle ilgili UEFA'ya başvurduğunu duyuran Kopenhag Kulübü “Başakşehir ile 19 Mart'ta oynayacağımız maçın iptal edilmesini ve UEFA'nın vereceği onayı bekliyoruz” denildi.