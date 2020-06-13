Fenerbahçe'den Ahmet Ağaoğlu'na cevap: Herkes haddini bilecek

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi demeç savaşları başladı. Bordo-Mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşun Trabzonspor’un maçını ikinci, Fenerbahçe’nin maçını birinci kanaldan vermesini eleştirmiş “Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez” demişti.
“60 YILLIK LİGİN LİDERİNİN MAÇI HER DAİM 1. KANALDAN VERİLİR”
Ağaoğlu’nun bu sözlerine Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş’tan cevap gecikmedi. Danabaş, sosyal medya hesabından ‘Herkes haddini bilecek’ pankartını paylaşarak “60 yıllık ligin liderinin maçı her daim 1. kanaldan verilir. Bu böyle biline!” ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
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Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.
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Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig bu akşam tekrar başlıyor. Lig lideri Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor.