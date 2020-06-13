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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 09:52
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Fenerbahçe'den Ahmet Ağaoğlu'na cevap: Herkes haddini bilecek

Fenerbahçe'den Ahmet Ağaoğlu'na cevap: Herkes haddini bilecek

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Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi demeç savaşları başladı. Bordo-Mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşun Trabzonspor’un maçını ikinci, Fenerbahçe’nin maçını birinci kanaldan vermesini eleştirmiş “Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez” demişti.

“60 YILLIK LİGİN LİDERİNİN MAÇI HER DAİM 1. KANALDAN VERİLİR”

Ağaoğlu’nun bu sözlerine Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş’tan cevap gecikmedi. Danabaş, sosyal medya hesabından ‘Herkes haddini bilecek’ pankartını paylaşarak “60 yıllık ligin liderinin maçı her daim 1. kanaldan verilir. Bu böyle biline!” ifadesini kullandı.

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