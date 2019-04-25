Fenerbahçe'den 'Abdullah Avcı-Emre Belözoğlu' projesi

Göreve gelirken Fenerbahçe taraftarlarına ve camiasına büyük umutlar veren, hatta "İkinci yarının lideri olacağız" açıklamaları yapan teknik direktör Ersun Yanal, görevde kaldığı 14 haftalık süreçte verdiği sözleri tutamadı. Bu durum Yanal'la ilgili gelecek planlarını askıya aldı.

ALANYA YENİLGİSİ İPLERİ KOPARDI

Son oynanan Alanyaspor maçında rakibi karşısında neredeyse pozisyona giremeyen Fenerbahçe’de alınan 1-0’lık yenilgiden ziyade oynanan futbol sert bir dille eleştirilirken, Başkan Ali Koç’un yaşanan olumsuz duruma el attığı ve sezon sonunda Yanal ile yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi. Koç, taraftar baskısıyla göreve getirdiği Yanal’ın ardından göreve getireceği ismi de belirledi. Başakşehir’de yaptığı işlerle ses getiren ve bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Abdullah Avcı’yı takımın başına getirmeyi hedefleyen Koç’un Emre Belözoğlu’nu da teknik heyetin içine dahil etmeyi düşündüğü öğrenildi. Kulüp içerisinde yöneticilerin "Avcı-Belözoğlu" projesine bir hayli sıcak baktıkları ifade edildi.

GÖZLER AVCI'NIN VERECEĞİ YANITTA

Takımı ikinci yarıda ilk 10’a sokamaması halinde Ersun Yanal’ın sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı olan Başkan Koç’un lig biter bitmez deneyimli çalıştırıcıya teşekkür etmesi beklenirken, Abdullah Avcı’nın Başakşehir’i şampiyon yapması halinde Fenerbahçe’nin teklifine ne cevap vereceği merak konusu oldu.

EMRE İÇİN ANTRENÖR-FUTBOLCU FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Öte yandan Emre'nin futbolu Fenerbahçe'de bırakma hayalinden de henüz vazgeçmediği öğrenildi. 40 yaşına merdiven dayayan tecrübeli yıldızın bir sezon da Sarı-Lacivertli takımda futbol oynadıktan sonra emekliye ayrılabileceği, bu konuda ailesi ve Fenerbahçeli idarecilerle istişarelerine sürdürdüğü ifade edildi. Bu doğrultuda Emre'nin gelecek sezon antrenör-futbolcu olarak Sarı-Lacivertli formayı terletmesi de ihtimal dahilinde.

JESUS'UN TERCİHİ VASCO DE GAMA

Bu arada Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin teknik direktörlük için görüştüğü Portekizli Jorge Jesus'un, Brezilya ekibi Vasco de Gama ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

(Diriliş Postası)