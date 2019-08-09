Fenerbahçe'den 2,5 milyon Euro isteyen Skrtel, 1 milyon Euro'ya Atalanta'ya imza attı

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3 yıllık Fenerbahçe macerası sona eren ve sarı lacivertli kulüple yollarını ayıran Martin Skrtel'in yeni takımı belli oldu. Tecrübeli Slovak stoperin, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Atalanta'yı seçtiği ve 1+1 yıllık bir anlaşma imzalayacağı belirtildi.
SKRTEL FENERBAHÇE'DEN 2,5 İSTEDİ ATALANTA'YA 1 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI
Bonservisi elinde olduğu için Başakşehir ve Beşiktaş'la da görüşen, Fenerbahçe'den ise yıllık 2,5 milyon euro talep eden 34 yaşındaki futbolcunun, Atalanta'dan yıllık 1 milyon euro kazanacağı anlaşıldı.
SKRTEL'İN EŞİ İSTANBUL'DA KALALIM DEDİ
Öte yandan İtalya'nın saygın gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport, Skrtel'in eşi Barbara'nın İstanbul'da kalmak istediğini ancak deneyimli futbolcunun Şampiyonlar Ligi nedeniyle Atalanta'ya gitmek istediğini ve eşini ikna ettiğini yazdı.
Fenerbahçe’nin yıllık 2 milyon Euro teklifini reddeden ve Sarı-Lacivertlilerden 2,5 milyon Euro talep eden Martin Skrtel, Serie A ekiplerinden Atalanta ile yıllık 1 milyon Euro karşılığında anlaşması şaşkınlık yarattı.
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