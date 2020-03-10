Fenerbahçe'de Zico ön planda

AKŞAM
FENERBAHÇE’DE Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına ara vermeden devam ediliyor. Alman ekolüne önceliği veren yönetimin Nova Kovac, Roger Schmidt’le yapılan pazarlıklarda istenen sonuç alınamadı. Hoca konusunda bu hafta içinde daha somut gelişmeler bekleniyor. Hırvat Zlatko Dalic’in yanı sıra Zico, ve Erol Bulut listedeki diğer adaylar. Zico ile Alex birlikte takımın başına geçme olasılığı çok yüksek. Yönetim bu ikiliye çok sıcak sakıyor. Yerli ve yabancı konusunda görüşmelerini sürdüren kulüpte Mircea Lucescu ismi de hoca listesinde yer alıyor. Ancak bazı yöneticiler Lucuscu’ya sıcak bakmıyor. Abdullah Avcı sezon sonunda yeniden gündeme gelebilir. Sarı-Lacivertli Yönetim kısa süre içinde teknik direktör konusunda bir karar vermesi planlıyor. F.Bahçe ,bu konuda tüm olasılıkları hesaplıyor.
Christoph Daum, Fenerbahçe ile ilgili temkinli konuştu: “F.Bahçe ile ilgili kamuoyu önünde tartışmalara katılmak istemiyorum. Bu konuda F.Bahçe taraftarının ve medyanın ne söylediği de önemli değil. F.Bahçe'nin geleceği için en iyi kararı F.Bahçe yönetim kurulu verecektir.”
İşte Galatasaray'ın sezon sonu için anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ın kontratı! Sivasspor'dan yıllık 700 bin TL kazanan 25 yaşındaki oyuncuyu Cimbom, aylık 700 bin TL artı imza parası teklifi ile ikna etti. Yıldız futbolcu herkesi reddedip Aslan oldu.
Sarı-Lacivertli yönetim, Zico-Alex formülünü de ön planda tutuyor.
Sivasspor'un evinde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı maçta ev sahibi ekibin gollerinden birini de Emre Kılınç kaydetti. Yeni sezon için Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen başarılı futbolcuya Sarı-Kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için İtalyan temsilcisi Lazio'nun ilgisi devam ediyor. Muriqi'yi uzun süredir izleyen ekibin transferi ciddi olarak düşündüğü bildirildi.
Sezon başında Arsenal'den bedelsiz olarak kiralanan Mohamed Elneny, performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın'ın beğenisini kazandı.
İtalya Serie A'da Sassuolo'nun Brescia'yı 3-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Francesco Caputo, gol sonrası koronavirüsün vurduğu İtalyan halkına mesajıyla destek verdi.