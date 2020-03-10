Fenerbahçe'de Zico ön planda

Sarı-Lacivertli yönetim, Zico-Alex formülünü de ön planda tutuyor.

AKŞAM

FENERBAHÇE’DE Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına ara vermeden devam ediliyor. Alman ekolüne önceliği veren yönetimin Nova Kovac, Roger Schmidt’le yapılan pazarlıklarda istenen sonuç alınamadı. Hoca konusunda bu hafta içinde daha somut gelişmeler bekleniyor. Hırvat Zlatko Dalic’in yanı sıra Zico, ve Erol Bulut listedeki diğer adaylar. Zico ile Alex birlikte takımın başına geçme olasılığı çok yüksek. Yönetim bu ikiliye çok sıcak sakıyor. Yerli ve yabancı konusunda görüşmelerini sürdüren kulüpte Mircea Lucescu ismi de hoca listesinde yer alıyor. Ancak bazı yöneticiler Lucuscu’ya sıcak bakmıyor. Abdullah Avcı sezon sonunda yeniden gündeme gelebilir. Sarı-Lacivertli Yönetim kısa süre içinde teknik direktör konusunda bir karar vermesi planlıyor. F.Bahçe ,bu konuda tüm olasılıkları hesaplıyor.