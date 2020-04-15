  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:08
  • |
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 11:52

Fenerbahçe'de Zanka ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Zanka ile yollar ayrılıyor

Paylaş

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada Fenerbahçe, gelecek sezon için kadro planlamasını da oluşturmaya başladı. Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer edilen Zanka, ara transfer döneminde kiralık olarak gönderilmişti. Fenerbahçe, Danimarkalı stoperi gelecek sezon da takımda düşünmüyor.

Fenerbahçe, sezon sonu Almanya'dan dönecek olan ve 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncuyu gelecek sezon da kiralık verecek.

Fenerbahçe'nin sezon başında Ada ekibi Huddersfield'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ancak yaptığı peş peşe hataların ardından o dönemki teknik direktör Ersun Yanal'ın isteğiyle ara transferde Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jorgensen Almanya'da da tutunamadı.

COMOLLI'NİN TRANSFERİYDİ!

Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek olan ve sarı lacivertlilerle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Gambiya asıllı Danimarkalı futbolcunun gelecek sezon da kiralanması için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre İngiltere'de Sheffield United'da yöneticilik yapan Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ve dönemin sportif direktörü Damien Comolli'nin birlikte gerçekleştirdiği transferle Türkiye defterini açan Zanka, Süper Lig'de 19 maçta forma giymiş ve 2 gol atmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'nin Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardığı iddia edildi

title

Beşiktaş'ta büyük operasyon! O isimler takımdan ayrılıyor...

title

Quaresma: 'TFF ve Türk devletine güveniyorum'

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler
Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler

Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.

Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Kabul etti...
Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Kabul etti...

Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Kabul etti...

Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Bu maç mahkemede biter
Bu maç mahkemede biter

Bu maç mahkemede biter

Salgın döneminin zor şartları, kulüplerle futbolcuları karşı karşıya getirdi... AKŞAM, Kulüpler Birliği'nin futbolcu ücretlerini yüzde 30 indirme kararını spor hukukçularına sordu. Ortak görüş “Futbolculara sözleşme fesih hakkı doğar, süreç mahkemede biter” oldu.

Vedat Muriqi'e 20 milyon euro
Vedat Muriqi'e 20 milyon euro

Vedat Muriqi'e 20 milyon euro

İtalyan basını Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı.

'Yıllık 2,5 milyon Euro verirseniz hemen imzayı atarım'
'Yıllık 2,5 milyon Euro verirseniz hemen imzayı atarım'

'Yıllık 2,5 milyon Euro verirseniz hemen imzayı atarım'

Al Hilal'in Benfica'dan 9,5 milyon Euro'ya transfer ettiği sağ kanat Andre Carrillo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Perulu yıldız, yıllık 2,5 milyon Euro maaş karşılığında imza atmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Onyekuru için istenen ücret belli oldu
Onyekuru için istenen ücret belli oldu

Onyekuru için istenen ücret belli oldu

Galatasaray, Henry Onyekuru için 13 milyon Euro belirleyen Monaco ile masaya oturarak rakamı aşağı çekmeye çalışacak.

Başkan 'anlaştık' demişti ama gerçek ortaya çıktı
Başkan 'anlaştık' demişti ama gerçek ortaya çıktı

Başkan 'anlaştık' demişti ama gerçek ortaya çıktı

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'ya 1 yıllık yeni kontrat teklifi sundu. Arjantinli yıldız ise 2 yıllık sözleşmede diretiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.