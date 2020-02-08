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aksam.com.tr
  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 11:27
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  • 08 Şubat 2020 Cumartesi 11:27

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı

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Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen divan toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile divan kurulu üyeleri katıldı. Söz alan divan üyeleri kürsüye çıkarak kulübün gelişmeleri hakkında konuşacakken, Başkan Ali Koç da eleştirilere cevap verecek.

Açılış konuşmasını yapan Diva Kurulu Başkanı Vefa Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut nizama, ülkesine, devletine, ordusuna ve bayrağına saygılı olan Fenerbahçe'ye; bu paralel yapı 3 Temmuz 2011'de de, belki bugün de senaryolar yazıp, kumpaslar kurdular.

Aziz Yıldırım'a ceza evinden çıkamaz diyenler, TFF'ye itiraz edenler, yargılandığı mahkemenin kararını temyiz etmek isteyenler... Şimdi hepsi mahçup oldular. Aziz Yıldırım da haklı çıktı, Fenerbahçe Kulübü de... Kendisine sağlıklar başarılar diliyorum.

Aziz Yıldırım kendisi için değil, Fenerbahçe için bu eziyetlere katlandı. 1 sene ceza evinde yattı. Bugün, 3 Temmuz kumpasına uğrayan sayın Aziz Yıldırım, hukuk nazarında beraat etmiştir. Zaten bizim gönlümüzde beraat etmişti.

Başkanımız, '3 Temmuz'da elimizden şampiyonluğumuzu almaya çalışan bir grup vardı, bugün başka bir grup şampiyonluğumuzu engellemek için çalışmalarını yapmaktadır' demişti. Kendisine destek veriyoruz."

 

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