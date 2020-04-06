Fenerbahçe'de yönetim kararını verdi! Üç transfer geliyor...

Bu sezon şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, artık gelecek sezonun planlarını yapıyor. Sarı-lacivertliler bu çerçevede üç önemli takviye düşünüyor.
Milliyet'in haberine göre; Kaleci Altay, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Max Kruse ve Vedat Muriç’ten oluşan takım omurgasının iyi olduğu düşünülüyor. Ancak buradaki temel sıkıntı iyi kanat oyuncuları, sol bek ve gerçek bir stoper olmamasıydı. Özellikle sol bek alınamaması ve Hasan Ali’nin sakatlığı ciddi sıkıntı yarattı. Devre arasında da federasyon limitlerine uymak için Victor Moses ile Zanka gönderilince kanat ve savunma zayıfladı. Eğer bu iki isim takımda kalabilseydi, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki şansının daha fazla olacağı düşünülüyor. Ayrıca sol bek eksikliği de hep hissedildi.
Sol bek, stoper ve kanat...
Bu nedenle gelecek sezon doğrudan takıma katkı sağlayacak sol bek, stoper ve kanat oyuncusu üzerine çalışmalar yoğunlaştı. Bunun yanı sıra yedek kulübesi de önemli. Takımdan ayrılacak isimler belli olduktan sonra alternatif oyuncular da takıma katılacak. Ancak öncelik üst düzey üç ismin takıma katılması yönünde.
Muriç konusu
Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de Vedat Muriç’in durumu da merak ediliyor. Son olarak İtalya’da Lazio’nun devreye girdiği Vedat Muriç’in satışı söz konusu olabilir. Eğer Lazio ya da herhangi bir Avrupa kulübü; sarı-lacivertlilerin istediği 20 milyon euro miktarına çıkabilirse Kosovalı futbolcu satılacak ve iyi bir golcü alınacak. Aksi taktirde Muriç takımda kalacak.
Futbol tarihinde iz bırakan Hayrettin, hâlâ 18-17 biten Gençlerbirliği yenilgisinin burukluğunu yaşıyor: “O maçtan sonra Fatih Terim'le konuşup, bir kuruş almadan ayrıldım. Galatasaray forması altında her türlü başarıyı yakaladım. 11 sene gururla Sarı-Kırmızılı formayı giydim. Daha iyi bir vedayı hak ediyordum.”
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkesindeki karantina şartlarıyla Türkiye'deki durumu karşılaştırdı, “Burada gerekli her şey var” dedi.
9 yıldır Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan, jübile kararı aldı. Tecrübeli futbolcu gelecek sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.
Beşiktaş ile anlaşması 2021'de sona erecek olmasına rağmen şimdiden sözleşme yenilemek isteyen Dorukhan Toköz'le ilgili çıkan krizin perde arkası aralanıyor.
Devre arasında Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesen Galatasaray, iki yıldızla sadece sözleşme detaylarını konuşacak. Listede 3 farklı bölge için 3 isim daha var...Orta sahaya eski prensi Okay Yokuşlu'yu mutlaka isteyen Fatih Terim, stopere bu sezon büyük çıkış yakalayan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü düşünüyor. Sağ bekte ise 1 numara Nazım Sangare.
Fenerbahçeli taraftarların takımın başında görmek istediği Alex de Souza antrenörlük eğitimini sürdürüyor. Brezilyalı eski futbolcunun aralık ayında lisans alacağı öğrenildi.
Sergen Yalçın, U19 Şampiyonası'nda keşfettiği Polonyalı yıldız Filip Marchwinski için yönetime bilgi verdi. Siyah-beyazlılar vakit kaybetmeden teklif hazırlığına başladı.