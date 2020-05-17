Fenerbahçe'de yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün telekonferans yöntemi ile katıldığı Divan Kurulu toplantısında önemli mesajlar verdi. Bu mesajlardan biri de futbolculara yönelik oldu. Koç, “Artık vefa zamanı” diyerek futbol endüstrisinin ve kulüplerin salgın sonrası içine düştüğü ekonomik duruma gönderme yaparak maaşlarda indirime gideceklerini duyurdu. Bu gelişmenin ardından toplam maliyeti yıllık 5 milyon Euro’yu bulan Max Kruse’ye yol göründü. Alman medyasına sürekli olarak demeç veren ve sezon sonunda Türkiye’den ayrılmak istediğine vurgu yapan orta saha oyuncusunun gitmesine yönetim de sıcak bakıyor.
Disiplin sorunları yaşadı
Yarım sezonu aşkın bir süredir Sarı-Lacivertli formayı giyen Kruse, dönem dönem disiplin sorunu yaşamış, arkadaşları ile iletişim kurmakta zorlanmıştı. Ayrıca yaşadığı sakatlıklar ve maç seçmesi de teknik heyetin gözünden kaçmamış, bu durum hanesine kötü puan olarak yansımıştı. Divan Kurulu’na Başkan Ali Koç’un, “En yüksek rakam 2.2 milyon Euro olacak” sözü de bu miktarın üstünde alan Kruse’nin gönderilme sebepleri arasında yer alıyor. Yönetimin bu futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.
(Fanatik)
Suudi Arabistan basını, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda için Al Duhail Kulübü'nün devreye girdiğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, para artı takas formülüyle de bu işe ‘olur' verebilir. Cim Bom'un radarındaki Mandzukic Al Duhail'de oynuyor, Hırvat yıldız Avrupa'ya dönmeyi çok istiyor.
Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...
Avrupa devlerini peşinde koşturan Uğurcan Çakır için Leicester City'nin de devreye girdiği öne sürüldü. Ada basınında çıkan haberlerde, transfer döneminde Mavi-Beyazlılar'ın harekete geçebileceği yazılırken, genç kalecinin maliyetinin de en az 18 milyon Pound olacağı belirtildi.
Gelecek sezon öncesinde ekonomik olarak yapılanmaya gitmeyi planlayan Sarı-Lacivertliler'de ilk piyango, Max Kruse'ye vurdu! 32 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmaya karar veren yönetim, Alman yıldız için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
Ada ekibi, Kara Kartal'ın yıldız stoperinin peşine düştü... Kulüpteki yıllık 3 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle oyuncusuyla yol ayrımına sıcak bakan Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibinin resmi teklifini bekliyor.
Fenerbahçe kalesinde gelecek sezon büyük bir rekabet yaşanacak.
Nihat Özdemir, 12 Haziran'daki dönüş planında kararlı olduklarını söyledi: “Bir insanın hayatı bile bu ligden önemlidir. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız oynatarak sonlandırmak. Ligde alt ve üst sıralardaki takımların puanları birbirine çok yakın. Tek yolumuz var. Başlamama ihtimalini düşünmek istemiyoruz.”