  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 11:42
  • |
  • 19 Nisan 2020 Pazar 11:42

Fenerbahçe'de yerli transfer operasyonu

Fenerbahçe'de yerli transfer operasyonu

Paylaş

Kanarya'da Isla, Frey, Zajc, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç'e şimdiden yol gözükürken, Tolgay'ın yanı sıra sözleşmeleri bitecek Mehmet Ekici ve Tolga'nın ise takımda kalacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe’de gelecek sezon bazı oyuncularla yolların ayrılması planlanırken, diğer tarafta bazı futbolcuların takımda tutulmasına hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor. Alınan bilgiye göre sözleşmeleri devam eden Isla, Frey, Zajc, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç’e başka takımlara transferlerinde gerekli kolaylıklar sağlanacak. Buradan elde edilecek gelir de hem iç hem de dış transferde kaynak olarak kullanılacak. Sarı-Lacivertliler’in bu süreçte takımda tutmak istediği oyuncuların Tolgay Arslan’ın yanı sıra Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci olacağı öğrenildi.

Sıkıntı çıkarmayacaklar

Kontratı devam eden Tolgay’ın yanı sıra sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Ekici ve Tolga ile salgın sürecinin atlatılmasının ardından hemen masaya oturulacak. Her iki futbolcunun da anlaşma konusunda sıkıntı çıkarmayacağı düşünülüyor.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray Onyekuru olmazsa Bruma'yı getirecek

title

Trabzonspor'da Serdar Gürler iddiası

title

Şenol Güneş'in yeni 10 numarası Ferdi Kadıoğlu olacak

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Jardel onay verdi! G.Saray'a yeni golcü...
Jardel onay verdi! G.Saray'a yeni golcü...

Jardel onay verdi! G.Saray'a yeni golcü...

Bir süredir San Lorenzo forması giyen Arjantinli forvet Adolfo Gaich ile ilgilenen Galatasaray, oyuncunun izlenmesi adına eski golcüsü Mario Jardel'den destek alırken Brezilyalı'nın da olumlu raporlarıyla ilgisini güçlendirdi.

Isla, karısı ve çocuğu yurtta karantinada
Isla, karısı ve çocuğu yurtta karantinada

Isla, karısı ve çocuğu yurtta karantinada

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu sağlığını riske attı. Sarı-Lacivertli takımın tecrübeli sağ beki, Şili'den dönen ve bir üniversite yurdunda karantinaya alınan karısı ile çocuğunun yanında kalıyor. Bu durum, eleştirileri de beraberinde getirdi.

Abdurrahim Albayrak korona günlerini anlattı
Abdurrahim Albayrak korona günlerini anlattı

Abdurrahim Albayrak korona günlerini anlattı

Koronavirüs'ü yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuk oldu. Corona virüs sürecinde yaşadıklarını anlatan Albayrak "Acaba benden Fatih hocaya geçti diye kahroldum, hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."

Şenol Güneş yeni 10 numarasını buldu
Şenol Güneş yeni 10 numarasını buldu

Şenol Güneş yeni 10 numarasını buldu

Bu yıl Fenerbahçe'nin de Milli Takım'ın patronunun da Ferdi'den beklentisi çok büyük.

Galatasaray yıldız ismi getiriyor! Feghouli yerine...
Galatasaray yıldız ismi getiriyor! Feghouli yerine...

Galatasaray yıldız ismi getiriyor! Feghouli yerine...

Aston Villa'dan Trezeguet'nin transferi için Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldıza gelecek teklifleri bekliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle de bu hafta görüşme yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye şok! Yıldız oyuncu Fransa yolcusu
Fenerbahçe'ye şok! Yıldız oyuncu Fransa yolcusu

Fenerbahçe'ye şok! Yıldız oyuncu Fransa yolcusu

F.Bahçe'nin Brezilyalı orta sahasının sezon tamamlandıktan sonra Fransa'ya geri döneceği iddia edildi.

Orman'ın telefon sapığına 2 yıl hapis
Orman'ın telefon sapığına 2 yıl hapis

Orman'ın telefon sapığına 2 yıl hapis

Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.