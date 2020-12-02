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aksam.com.tr
  • 02 Aralık 2020 Çarşamba 08:15
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Fenerbahçe'de yeni transferler beklentileri karşılayamadı

Fenerbahçe'de yeni transferler beklentileri karşılayamadı

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Milliyet

Beşiktaş derbisiyle hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de sezon başındaki 18 transferli flaş sürecin sonunda ortaya çıkan tablo ilk kez sorgulandı. Tek tek isimlere bakıldığında henüz beklentileri tam olarak karşılayan bir oyuncunun olmaması endişe uyandırdı.

Parlayan kimse olmadı

Fenerbahçe’de 15 yıl sonra yine 4-3’lük skorla gelen Beşiktaş yenilgisi hem sportif hem de psikolojik olarak takımı çok etkiledi. Sezona 18 yeni transferle giren sarı-lacivertlilerde kadroya katılan flaş yıldızlar ilk kez bu kadar sorgulandı. İsim isim bakıldığında henüz tam anlamıyla ağırlığını koymuş bir futbolcunun olmaması gelecek adına da endişe uyandırdı. Başta Jose Sosa, Mert Hakan, Samatta ve Novak gibi dikkat çeken transferler istikrar yakalayamadı.

Sıkıntılı örnekler

Alternatifli kadroda sakatlıklar ve koronavirüs durumu zaman zaman engeller koysa da tam anlamıyla bir randıman sağlanamadı. Kadıköy’de bu sezon 9 kişilik Hatayspor’un mağlup edilememesi, Konyaspor önündeki 2-0’lık yenilgi ve son olarak Beşiktaş derbisinden yaşanan hüsran moralleri bozdu. Erol Bulut ve teknik heyetin sorgulanmaya başlandığı bir döneme girilirken, G.Saray’ın yakalaması, Alanya’nın rüzgarı ve Beşiktaş’ın yaklaşması puan durumunda da avantajı kaçırdı.

Beklentilerin çok uzağında

LEMOS: Beşiktaş derbisinde Aboubakar’ın ilk 2 golünde bariz hatalar yaptı ve stoperde güven vermedi.

TİSSERAND: İlk 11’de yer bulsa da arka arkaya 7 maçtır gol yiyen Fenerbahçe’de henüz tam not alamadı.

JOSE SOSA: Saha içine henüz motive olamayan Jose Sosa, Trabzonspor’daki istekli görüntüsünde değil.

NOVAK: Trabzonspor’un skorer savunmacısı hem Caner’in arkasında kaldı hem de Beşiktaş maçında vasatı aşamadı.

SAMATTA: Karagümrük maçındaki 2 golü umutlandırsa da sonra düşüşe geçti, sakatlık şanssızlığı da geçirdi.

CİSSE: Beşiktaş maçında oyundan alınması şaşırtsa da henüz Alanyaspor’daki formunu yakalayamadı.

ADEMİ: 3. forvet olarak arkada kalan Ademi’nin takımda bir ağırlığı hissedilmedi.

VALENCİA: Ekvador Milli Takımı’ndaki kovid 19 şanssızlığı ve 2-0’lık Konyaspor yenilgisindeki hataları üzdü.

N.SANGARE: Formaya çok yakınken talihsiz bir sakatlık yaşadı, bir anda takımdan uzak kaldı.

SİNAN GÜMÜŞ: Antalyaspor’daki görüntüsünden uzak olan Sinan Gümüş de şanssızlık yaşayan isimlerden.

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