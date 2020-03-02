Fenerbahçe'de yeni transfer Falette formayı kaptı

Forma hasreti Antalya’da son bulan Simon Falette, göze girdi. Bundan sonraki haftalarda stoperde Serdar Aziz’in yanında Falette’in görev alması bekleniyor.

8 Ocak’ta Fenerbahçe’ye transfer olan Simon Falette’in ligdeki forma hasreti Antalya’da son buldu. Gineli, ilk maçında müthiş oynamadı ancak en azından Jailson gibi takımını yakan hatalar da yapmadı.

Bundan sonraki haftalarda stoperde Serdar Aziz’in yanında Falette’in görev alması bekleniyor. 28 yaşındaki savunmacı, performansını kısa sürede artıracağını söyleyerek, “Serdar’la uyum yakaladıkça daha iyi olacağım” diye konuştu.