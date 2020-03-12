Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü ciddi sıkıntılar bekliyor

Taraftarlar sabırsızlıkla yeni hocanın kim olacağını, yeni teknik adamın ise çözmesi gereken ciddi sorunlar bekliyor. Çarpık kadro mühendisliğinden, transfer çıkmazına kadar birçok sıkıntı var.
1) Dengesiz kadro yapısı
Fenerbahçe’de bu sezon en çok eleştirilen konu, çarpık kadro mühendisliği oldu. Öyle ki sezona sakat olan tek sol bek Hasan Ali Kaldırım ile başlandı, ara transfer döneminde de buraya takviye yapılmadı. Buna karşılık orta sahada ise kadroda tam 10 oyuncu yer alıyor. Kanat ve stoper rotasyonu da zayıf. Yeni gelecek teknik adamın çözmesi gereken ilk konu, kadroyu daha dengeli hale getirmek olacak.
2) Kiradan dönecekler
Sarı-Lacivertliler’de 7 isim kiralık gittikleri takımlardan dönecek. Bunların başında Zanka ile Mihcael Frey geliyor. Westerlo’da başarılı bir sezon geçiren Berke Özer, Rizespor’da zaman zaman şans bulan Oğuz Kağan Güçtekin, ocak ayında Bandırmaspor’a giden Okan Turp; yeni sezonda A takımda olabilecek isimler. Yeni hocanın bu isimlerle ilgili de araştırma yapıp karar vermesi gerecek.
3) Transfer sıkıntısı
TFF’nin harcama limiti, ocak ayında Fenerbahçe’nin elini kolunu bağladı. Tek oyunculuk bütçe yaratabilen yönetim sol bek yerine, sezonun ilk yarısında 1 maçta oynayan Falette’i kiraladı. Yaz aylarında da benzer sıkıntıların yaşanması muhtemel. Eldeki kadroya, özellikle bazı bölgelere takviye şart. Ancak bunu yapmak kolay olmayacak. Kiralık ya da boştaki oyunculara yönelmek zorunda kalınabilir.
5) Taraftar desteği
Fenerbahçe için 2014’ten beri devam eden şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek son derece önemliydi. Ancak Sarı- Lacivertliler, zirve yarışına erken havlu attı. Bu durum, oyunculara moralman büyük bir darbe vurdu. Türkiye Kupası şansı devam etse de Trabzon’a ilk maçta 2-1 kaybedildiği için finale çıkmak da kolay değil. Müstakbel teknik adamı moralsiz, kendine güvenini kaybetmiş bir takım karşılayacak.
5) Taraftar desteği
Yıllardır şampiyonluk yaşayamayan taraftarların sabrı tükenme noktasına geldi. Büyük bir destekle seçilen, kredisi çok yüksek görünen Ali Koç için bile istifa sesleri yükselmeye başladı. Yeni sezonda tribünlere umut vermek adına lige çok iyi bir giriş yapmak şart. İlk haftalarda alınacak kötü sonuçlar, sabırsız taraftarların erkenden takıma sırt dönmesine neden olabilir.
(Fanatik)
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