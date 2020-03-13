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aksam.com.tr
  • 13 Mart 2020 Cuma 10:40
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  • 13 Mart 2020 Cuma 10:42

Fenerbahçe'de yeni plan: Emre Belözoğlu - Erol Bulut

Fenerbahçe'de yeni plan: Emre Belözoğlu - Erol Bulut

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Emre Belözoğlu ile ilgili planlar dikkat çekiyor. Sezonu bu şekilde tamamlamanın yollarını arayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda Erol Bulut'u takımın başına getirip, Emre Belözoğlu'nu sportif direktör yapmak istiyor.

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürüyor. Yönetim, yerli-yabancı birçok isimle temasta olsa da şu anda takım kaptanı Emre Belözoğlu’nun kararı yeni teknik adam tercihinde büyük önem taşıyor. Yönetimin yeni sezonda Emre’ye yönelik planları var.

Tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerini noktalama kararı alırsa yeni sezonda futbol takımının patronlarından biri olacak.

Transferden hoca seçimine kadar birçok konuyla ilgili karar verici noktada olacak. Takımın şu andaki yeri ligde hemen hemen belli oldu.

5. veya 6. sırada ligi bitirmesi kuvvetle muhtemel takım için şu anda bir hoca getirmenin büyük bir faydası olmayacak.

Tek hedef Türkiye Kupası. Kupa alınırsa Avrupa kapısı da açılacak.

Dolayısıyla mevcut şartlarda takımın Emre ve Volkan Demirel önderliğinde sezonu tamamlaması fikri ağırlık kazandı.

Yeni plan

Yönetim içinde konuşulan ağırlıklı konu ise yeni sezonda Emre Belözoğlu’nun futbol takımının sportif direktörü, idarecisi olarak görev alması.

Teknik adam olarak ise Alanyaspor’u çalıştıran Erol Bulut ismi tekrar öne çıktı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan genç teknik adamın, Emre’nin desteği ile çalışması hedefleniyor.

(Milliyet)

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