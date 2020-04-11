Fenerbahçe'de yeni dönem! Futbolun başına o geçiyor...

Fenerbahçe'deki yeni dönem Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile başlamıştı. Altay'ın hocası ile yapılan görüşmede ana etken Emre'ydi. Tecrübeli ismin tavsiyesi üzerine Başkan Ali Koç, Koşukavak ile temasa geçmişti.
Başkan'dan sonraki en önemli isim olacak
Yeni dönemde artık Emre'nin sportif direktör olması kesin gibi. Düşük bir ihtimalle kariyerine devam etmeye karar verse de Başkan'dan sonraki en önemli isim olacak.
Son sözü Ali Koç söyleyecek olsa da Emre artık futbol takımıyla ilgili karar verici noktada başkandan sonra gelecek. Dolayısıyla tecrübeli ismin yönlendirmeleri, transferlerde ve hoca seçimlerinde sarı lacivertli takımın yol haritasını belirleyecek.
Yeni sezonla birlikte Başkan Koç ve Emre Belözoğlu'nun merkezde olacağı bir futbol yapılanması hayata geçirilecek.
Sorumluluğu üzerine alacak
Henüz daha futbolu bırakmadan bu kadar etkili olan Emre tam anlamıyla sportif direktörlük koltuğuna oturduğunda daha da etkili olacak. Orta ve uzun vadede ise Başkan görevine devam ederse daha çok ekonomik ve mali işlerle ilgilenip futbol takımının sorumluluğunu kademe kademe tamamen Emre'ye vermeyi planlıyor.
(Milliyet)
Fenerbahçe'de yeni sezonla birlikte futbol yapılanması da değişiyor. Önceki iki sezonda Başkan Ali Koç'un zirvede olduğu Semih Özsoy'un iki, Comolli'nin ise üçüncü sırada yer aldığı bir futbol şeması söz konusuydu. Kaptan Emre Belözoğlu ile bu sistem rafa kalkıyor.
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