Fenerbahçe'de yeni dönem! Emre Belözoğlu kolları sıvadı...

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaşlı yıldız sözleşmesini feshetti Beşiktaşlı yıldız sözleşmesini feshetti Beşiktaş'ta Dorukhan sözleşmesini tek taraflı feshederken sırada yeni isimler de var. 350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu Dorukhan ayrılık kararını faksla kulübe iletti.

İşte Galatasaraylı yıldızların yeni maaşları İşte Galatasaraylı yıldızların yeni maaşları Koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan finansal krizden dolayı oyuncu maaşlarında indirime gidecek olan Galatasaray'da, teklif paketi hazırlandı. Rakamlar yüzde 30 oranında azalırken; ilk etapta Falcao'ya 3.5, Feghouli'ye 2.7, Muslera'ya 2.5 milyon Euro teklif edilecek.

Mart'ın parası ödenmeli Mart'ın parası ödenmeli TFF Başkanı Nihat Özdemir: “Digiturk'le biz devamlı görüşüyoruz. Mart taksidinin ödenmesini istiyoruz. Mart'ta biri seyircisiz de olsa 3 maç oynandı ve programımızı uyguladık. Mart ödenmeli.”

Ben maaşımı bırakırdım Ben maaşımı bırakırdım Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, “Salgın nedeniyle maaşınızdan vazgeçer misiniz” sorusuna net yanıt verdi: “Bu soru ile neden bahsediyorsunuz şimdi? Maaş mı yoksa geride kalan maaş mı? Brezilya'da kaç kulüp ödemeleri zamanında yapıyor? Kulübüm diğer yükümlülükleri yerine getirdiği sürece maaşımı bu dönemde bırakırdım.”

Kartal'a piyango Kartal'a piyango Feyenoord ile sözleşmesini uzatmaya hazırlanan Hollandalı teknik adam, Beşiktaş'ın iki yıldızını istiyor. Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'un takımda kalmasını ve Lens'in de kadroya katılmasını istedi. Hollanda basınının iddiasına göre Feyenoord yönetimi, Siyah-Beyazlı takımla yaz transfer döneminde masaya oturmayı planlıyor.

Vida'ya 6 milyon euro Vida'ya 6 milyon euro İngiliz ekibi West Bromwich Albion, Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida'ya talip oldu…