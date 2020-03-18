Fenerbahçe'de Ersun Yanal gerçekleri

SPOR GÜNDEMİ

Yanal dönemi ne zaman bitti? O gerçek ortaya çıktı Yanal dönemi ne zaman bitti? O gerçek ortaya çıktı Fenerbahçe, 2 Mart'ta teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşmesini feshettiği açıkladı ama sarı-lacivertlilerin teknik direktörüyle organik bağını daha geç kopardığı ortaya çıktı. Ersun Yanal Fenerbahçe'den ne zaman ayrıldı? O gerçek ortaya çıktı

Nuri Şahin: ‘Bundesliga'nın ertelenmesi garip bir duyguydu‘ Nuri Şahin: ‘Bundesliga'nın ertelenmesi garip bir duyguydu‘ Almanya takımlarından Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcumuz Nuri Şahin, gündeme dair ilginç açıklamalarda bulundu. TRT World'e konuşan yıldız oyuncu, Bundesliga'nın ve EURO 2020'nin yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ertelenmesinden; evinde nasıl zaman geçirdiğine dair birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

İlk kez konuştu: ‘Moralim çok iyi‘ İlk kez konuştu: ‘Moralim çok iyi‘ İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Fransız orta saha Blaise Matuidi, koronavirüs testinin pozitif çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medyasından açıklamalarda bulundu.

Zlatan kampanyayı başlattı: Herkes davetli! Zlatan kampanyayı başlattı: Herkes davetli! Şu sıralar Milan'da top koşturan İsveç'in sansasyonel yıldızı Zlatan İbrahimoviç, İtalya'yı vuran koronavirüs için harekete geçti. Bir kampanya başlatan Ibra, 100 bin Euro da bağışta bulundu.

Akım devam ediyor... Akım devam ediyor... Galatasaray Kulübü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açıldığı ilk gün teneffüsün 40 dakika olacağını duyurmasının ardından 81 ilde 81 okula kupa gönderecek.

Josef de Souza'dan dikkat çeken paylaşım Josef de Souza'dan dikkat çeken paylaşım Bir dönem Fenerbahçe forması giyen performansı ve şahsına münhasır kişiliğiyle sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazanan Josef de Souza, futbol hayatındaki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında sürdüren Brezilyalı futbolcu, takımıyla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.