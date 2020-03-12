Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'yi hırs bastı

Antrenmanlarda son derece hırslı olan 25 yaşındaki forvet, idmanların ardından ekstra çalışmalar yapıyor. Muriç, bu hafta antrenmanlarda oynanan çift kale maçlarda gol şov yaptı. Yıldız futbolcu bu performansını Konyaspor mücadelesine taşıyıp atacağı gollerle takımının ligde 6 maçlık galibiyet hasretine son vermeye kararlı. Muriç ligde şu ana kadar 13 kez ağları sarstı. Fenerbahçe, başarılı oyuncunun gol attığı 11 maçın 10’unu kazandı, sadece Antalya ile berabere kaldı.
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