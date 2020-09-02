Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gidiyor, Eran Zahavi geliyor

Yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, transfer harcama limiti sıkıntısını aşmak adına Vedat Muriç’i bir an önce elinden çıkarmak istiyor. Bu konuda Lazio ile ufak pürüzlerin kaldığı belirtildi. Forvet adaylarından Kevin Gameiro, Erol Bulut’un sıcak bakmaması nedeniyle ikinci plana itildi. Golcü transferinde Eran Zahavi'de karar kılındığı ve Roberto Carlos'un da yardımıyla tarafların el sıkıştığı kaydedildi. 4 yıldır formasını giydiği Çin’in Guangzhou R&F takımıyla olan sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek Zahavi’nin, alacaklarına karşılık bonservisini alacağı bildirildi. Çin’de senelik 8-10 milyon Euro arası bir para kazandığı öğrenilen 33 yaşındaki oyuncunun, kulübü adına bu süreçte toplamda 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem istatistiğinin, Kanarya’yı adeta büyülediği ifade ediliyor. Artık Avrupa’da kariyerini sürdürmek isteyen 33 yaşındaki oyuncunun transferinin açıklanması için Vedat’ın resmen ayrılması bekleniyor. İmza aşamasına gelindiği takdirde Zahavi’ye de 2+1 yıllık sözleşme karşılığında 2.5 milyon Euro senelik ve 1 milyon Euro da imza parası verileceği öğrenildi.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.
İddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Bordo- Mavililer, Flavio ve Trondsen'in ardından orta saha için tanıdık bir isme yöneldi: Manuel Fernandes... Krasnodar'la yollarını ayıran Portekizli oyuncuyla masaya oturulduğu ve 1+1 yıllık sözleşme üzerinden mali detayların konuşulduğu öğrenildi.
Bir süredir stoper transferi için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, 2 futbolcunun transferini bitirmek üzere. Bordo-Mavililer, Yordan Osorio ve Vitor Hugo ile imza aşamasına geldi.