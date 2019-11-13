Fenerbahçe'de Vedat Muriqi endişesi

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçta penaltıdan iki gol kaydeden Vedat Muriqi, bileğinin dönmesi sonucu sakatlık yaşamıştı. Buna rağmen mücadele sonrası Çekya ve İngiltere karşılaşmaları için Kosova Milli Takımı'na giden yıldız oyuncudan kötü haber geldi…

Kosova Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun tüm çabasına ve oynamak için gösterdiği azme rağmen İsviçre'de yapılan sağlık kontrollerinin ardından kadrodan çıkarılması kararı alınmıştır" denildi.

EURO 2020 Elemeleri'nde 6 maçta 4 golle Kosova'nın en skorer ismi konumunda bulunan Muriqi'in tedavisine İstanbul'da devam edeceği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili bilgilendirmesinde oyuncunun tedbir amaçlı milli takım kadrosundan çıkarıldığı vurgulansa da Fenerbahçe'nin milli ara sonrası BtcTurk Yeni Malatyaspor'la deplasmanda yapacağı maçta forma giyememe tehlikesi bulunduğu ileri sürüldü.

YANAL, GÖZÜNDEN AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal Süper Lig'e verilen milli arada gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Ersun Yanal'a geçmiş olsun temennisinde bulunulurken tecrübeli çalıştırıcının birkaç gün istirahat ettikten sonra görevinin başına döneceği belirtildi.

(Sabah)