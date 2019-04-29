Fenerbahçe'de Valbuena'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzadı

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri tartışılan adam olmaktan kurtulamayan Mathieu Valbuena'nın saha içinde yaptığı skor katkısı ise tartışmasız.

Trabzonspor maçında attığı son saniye golüyle sarı-lacivertlileri ipten alan ve Kadıköy geleneğinin devam etmesini sağlayan Küçük Bisiklet lakaplı Fransız yıldız bu sezon özellikle derbilerde farkını ortaya koydu. Geçen sezon 40 maçta 8 gol, 16 asistlik performans sergileyen Valbuena bu karşılaşmaların 23'unda ilk 11'de sahaya çıkmış, en büyük tartışma ise as olarak mı yoksa yedek olarak mı daha fazla yarar sapladığı olmuştu. Bu sezon 17'si ilk 11'de 28 karşılaşmada görev yapan Fransız, skora toplam 3 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Ligde 2 gol, 6 asistle oynayan Valbuena, 2-2'lik Galatasaray derbisinde 1 gol, 1 asist, 3-3'lük Beşiktaş derbisinde 1 asist ve son olarak Trabzon derbisinde 1 golle oynayarak takım için ne kadar önemli olduğu gösterdi.

Farkını hissettiriyor

Trabzonspor karşısında yedek soyunan Valbuena, 56. dakikada sahaya ayak basarken Fenerbahçe'nin tüm çehresini de değiştirdi. Tüm hücum organizasyonlarında başrolü üslenen Fransız, 42 kez topla buluşurken, 3 kilit pas, 6 orta yaptı. Yüzde 82.6 pas isabetine ulaşan Valbuena'nın 3 vuruşundan birisi direkten dönerken, diğeri ağlarla buluştu. Sözleşmesindeki özel madde gereğince sözleşmesi bir yıl uzayan Valbuena önümüzdeki sezon da sarı-lacivertli formayı giyecek. Yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen, profesyonelliğiyle takım arkadaşlarına örnek olan Küçük Bisiklet, özellikle yedek kaldığı süreçteki disipliniyle takdir topladı. Taraftarlarla arasında özel bir bağ olan Valbunea, Trabzon maçı sonrası, "Topun başına geçtiğimde kendime inanıyordum. Orta değil gol için vurdum" derken, "Benim karakterimde pes etmek yok" dedi.

Kandemir'in Volkan'a tavrı yoktu

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile Trabzonspor analizcisi Gökhan Kandemir arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cem Karaca, "Olay tam önümde gerçekleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünden Gökhan Kandemir'e yabancı cisim atıldı. Tribünden atılan çakmak Kandemir'in başını sıyırdı. Gökhan bu esnada taraftara döndü ve başparmağıyla aşağı doğru göstererek 'küme düşeceksiniz' dedi. Volkan, Kandemir'in hareketini gördü ve yanına geldi. İkiliyi daha sonra ayırdılar. Gökhan direkt Volkan'la değil taraftarla diyalog yaşadı. Volkan da bu duruma tepki gösterdi" açıklaması yaptı.

Ekstra ceza gündemde

Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Sadık'ın isyanı başına dert açabilir. Maç sonrası basın mensuplarına Cüneyt Çakır'ı şikayet eden Sadık, kuralları çiğnedi. Talimatlara göre kırmızı kart gören bir oyuncu maç sonunda demeç vermesi halinde ekstra ceza alabilir. Ki bunun maç değil de para cezası olması yüksek ihtimal.

(Türkiye)