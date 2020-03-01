Fenerbahçe'de Türkiye Kupası'nın önemi iki kat arttı

Süper Lig’de beklenmedik sonuçlara imzasını atan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde yaşadığı mağlubiyetin ardından yeniden çıkış için geldiği Antalya’da da ikinci şoku yaşadı.
Akdeniz’deki mücadeleden son dakikada attığı golle beraberlikle ayrılan Sarı- Lacivertliler’de bu durum, Başkan Ali Koç’un yanı sıra teknik direktör Ersun Yanal ve oyuncuların moralini bir hayli bozdu.
Şampiyonluk ümitleri eriyor
Taraftarların tepkisinin giderek arttığı Kanarya’da bu doğrultuda artık Türkiye Kupası yarı finalindeki ilk maç olan Trabzonspor mücadelesinin önemi iki kat daha arttı.
Aldığı kötü sonuçlarla ligde zirvede yer alan Trabzon’un 9 puan gerisinde haftayı 39 puanla kapatan ve şampiyonluk ümitlerini iyice zora sokan Kanarya’da salı günü deplasmandaki mücadele, en gerçekçi hedef olarak elde duran kupa için hayati derecede önem taşıyor.
(Fanatik)
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.
Fenerbahçe zaferiyle şampiyonluktaki ağırlığını iyice hissettiren Sarı-Kırmızılılar,bugün evinde Başkent temsilcisini de devirerek kayıpsız gitmek istiyor. Mario Lemina sakat... Younes Belhanda ise cezalı olduğu için bu maçta oynamayacak.
GANA basını, Kevin Prince Boateng’in performansından Beşiktaş’ın memnun olduğunu yazdı.
Abdullah Avcı yönetimindeki 19 haftada 1.57 puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’la ilk 5 maçta 2 ortalama tutturdu. Siyah-Beyazlılar daha fazla şut çekip, topa daha fazla sahip oldu.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya zaferinin ardından asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da kutlama yapmadan podyumdan ayrıldı.
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nu İdlib’de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyadı.
ANTALYA- F.Bahçe maçının tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandı.