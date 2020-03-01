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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 11:04
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  • 01 Mart 2020 Pazar 11:21

Fenerbahçe'de Türkiye Kupası'nın önemi iki kat arttı

Fenerbahçe'de Türkiye Kupası'nın önemi iki kat arttı

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Derbi yenilgisi sonrası dün de Antalya’da beraberliği son anda kurtaran Fenerbahçe ile zirve arasındaki puan farkı 9’a çıktı. Kanarya için salı günü Trabzonspor’la deplasmandaki kupa maçının önemi bir kat daha arttı.

Süper Lig’de beklenmedik sonuçlara imzasını atan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde yaşadığı mağlubiyetin ardından yeniden çıkış için geldiği Antalya’da da ikinci şoku yaşadı.

Akdeniz’deki mücadeleden son dakikada attığı golle beraberlikle ayrılan Sarı- Lacivertliler’de bu durum, Başkan Ali Koç’un yanı sıra teknik direktör Ersun Yanal ve oyuncuların moralini bir hayli bozdu.

Şampiyonluk ümitleri eriyor

Taraftarların tepkisinin giderek arttığı Kanarya’da bu doğrultuda artık Türkiye Kupası yarı finalindeki ilk maç olan Trabzonspor mücadelesinin önemi iki kat daha arttı.

Aldığı kötü sonuçlarla ligde zirvede yer alan Trabzon’un 9 puan gerisinde haftayı 39 puanla kapatan ve şampiyonluk ümitlerini iyice zora sokan Kanarya’da salı günü deplasmandaki mücadele, en gerçekçi hedef olarak elde duran kupa için hayati derecede önem taşıyor.

(Fanatik)

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