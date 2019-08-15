Fenerbahçe'de transfer tedirginliği başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk maça 5 gün kala hâlâ transfer için ter döküyor. Stoper, sol bek, orta saha ve forvet hattına takviyeler bekleniyor, kaleci konusunda da Volkan Demirel belirsizliği sürüyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk maçına Gazişehir önünde 19 Ağustos Pazartesi günü çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla kadrodaki eksikleri dile getirmesine karşın ligin ilk maçına 5 gün kala eksiklerin doldurulamaması merak uyandırıyor.

Sol bek, stoper, orta saha ve forvette eksikleri dile getiren Ersun Yanal ve Ali Koç, transfer çalışmaları için yoğun bir mesai harcıyor. Kale konusunda da ilk günden beri Volkan Demirel konusunun belirsiz olması gözlerden kaçmıyor. Volkan konusunda olumlu ya da olumsuz herhangi bir karar alınmaması herkesin kafasında soru işareti bırakıyor. Sol bekte de Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı ve Abdulcebrail'in hazır olmaması nedeniyle mecburen Nabil Dirar kullanıyor.

CİDDİ EKSİKLER

Dirar'ı aslında sağ kanat görmek isteyen Yanal, mecburen böyle bir hamle yapıyor. Stoperde de Zanka'nın katılmasına karşın antrenman ve maç eksiği kuşku bırakıyor. Serdar Aziz de sakatlığını daha yeni atlatıyor.

Kolarov konusunda somut bir gelişme bulamayan Fenerbahçe, defans beklemeye devam ediyor. Orta sahada da iyi bir 6 numara isteyen teknik heyet, Jailson'u hazırlık döneminde hep stoper oynattı. Şu anda Ozan Tufan dışında alternatif yok.

Forvette de Vedat Muriç'e mutlaka iyi bir alternatif olması gerektiğini düşünen Ersun Yanal, bu konuda da olumlu bir adım atılmaması nedeniyle sakatlık veya ceza korkusunu ciddi anlamda hissediyor.

(Skorer)