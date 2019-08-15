  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:30
  • |
  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:34

Fenerbahçe'de transfer tedirginliği başladı

Fenerbahçe'de transfer tedirginliği başladı

Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk maça 5 gün kala hâlâ transfer için ter döküyor. Stoper, sol bek, orta saha ve forvet hattına takviyeler bekleniyor, kaleci konusunda da Volkan Demirel belirsizliği sürüyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk maçına Gazişehir önünde 19 Ağustos Pazartesi günü çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla kadrodaki eksikleri dile getirmesine karşın ligin ilk maçına 5 gün kala eksiklerin doldurulamaması merak uyandırıyor.

Sol bek, stoper, orta saha ve forvette eksikleri dile getiren Ersun Yanal ve Ali Koç, transfer çalışmaları için yoğun bir mesai harcıyor. Kale konusunda da ilk günden beri Volkan Demirel konusunun belirsiz olması gözlerden kaçmıyor. Volkan konusunda olumlu ya da olumsuz herhangi bir karar alınmaması herkesin kafasında soru işareti bırakıyor. Sol bekte de Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı ve Abdulcebrail'in hazır olmaması nedeniyle mecburen Nabil Dirar kullanıyor.

CİDDİ EKSİKLER

Dirar'ı aslında sağ kanat görmek isteyen Yanal, mecburen böyle bir hamle yapıyor. Stoperde de Zanka'nın katılmasına karşın antrenman ve maç eksiği kuşku bırakıyor. Serdar Aziz de sakatlığını daha yeni atlatıyor.

Kolarov konusunda somut bir gelişme bulamayan Fenerbahçe, defans beklemeye devam ediyor. Orta sahada da iyi bir 6 numara isteyen teknik heyet, Jailson'u hazırlık döneminde hep stoper oynattı. Şu anda Ozan Tufan dışında alternatif yok.

Forvette de Vedat Muriç'e mutlaka iyi bir alternatif olması gerektiğini düşünen Ersun Yanal, bu konuda da olumlu bir adım atılmaması nedeniyle sakatlık veya ceza korkusunu ciddi anlamda hissediyor.

(Skorer)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Roma, Cengiz Ünder için Bayern Münih'ten Lewandowski ve 50 milyon Euro istedi!

title

Yeni Malatyaspor 3-1'in rövanşında Partizan'ı ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler

title

Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Sahaya girmişti! Tepki yağıyor

SPOR GÜNDEMİ

Cengiz Ünder için Lewandowski ve 50 milyon Euro!
Cengiz Ünder için Lewandowski ve 50 milyon Euro!

Cengiz Ünder için Lewandowski ve 50 milyon Euro!

Cengiz Ünder transferine karşı çıkan Roma taraftarları Bayern Münih'ten Lewandowski + 50 milyon euro istediler...

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu iddia edilen yıldız golcü Michy Batshuayi Roma'ya transfer oluyor.

Steven Nzonzi yorumları şoke etti... 'İğrenç, lanet! Gittiği iyi oldu'
Steven Nzonzi yorumları şoke etti... 'İğrenç, lanet! Gittiği iyi oldu'

Steven Nzonzi yorumları şoke etti... 'İğrenç, lanet! Gittiği iyi oldu'

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği N'Zonzi için Roma taraftarları Monchi'ye ateş püskürdü.

Beşiktaş golcüsünü buldu! İlk teklif yapıldı
Beşiktaş golcüsünü buldu! İlk teklif yapıldı

Beşiktaş golcüsünü buldu! İlk teklif yapıldı

Kamil Wilczek ve Miguel Borja’da henüz istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş, Ocak’taki ara transferde alamadığı Senegalli santrfor için İtalyanlara kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe'de transfer tedirginliği başladı
Fenerbahçe'de transfer tedirginliği başladı

Fenerbahçe'de transfer tedirginliği başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk maça 5 gün kala hâlâ transfer için ter döküyor. Stoper, sol bek, orta saha ve forvet hattına takviyeler bekleniyor, kaleci konusunda da Volkan Demirel belirsizliği sürüyor.

Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz isim
Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz isim

Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz isim

Fenerbahçe, İngiliz kulübü Nottingham Forest’in stoperi Yohan Benalouane’yi almak için harekete geçti. Fransız pasaportu da olan oyuncu sağ ve sol bekte de forma giyebiliyor.

Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler
Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor tur için sahaya çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.