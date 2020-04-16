  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Nisan 2020 Perşembe 13:55
  • |
  • 16 Nisan 2020 Perşembe 13:55

Fenerbahçe'de transfer politikası belli oldu! İşte gidecek isimler...

Fenerbahçe'de transfer politikası belli oldu! İşte gidecek isimler...

Paylaş

Başkan Ali Koç ve kurmayları takas formülü ile elden çıkarmak istedikleri oyuncuları kullanma kararı aldı. Bonservis oyuncu seçimi de Sarı Lacivertliler adına transferin diğer 2. perdesi olarak görülüyor. Ayrıca bu yöntemle de Fenerbahçe'den gidecek isimler netleşmeye başladı. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.

Yeni sezon için transfer görüşmelerine başlayan Fenerbahçe bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler öncelikle sözleşmesi biten oyuncuları bedelsiz kadrosuna katmak istiyor.

Bu çalışmaları yaparken yönetimin ekonomik açıdan belirlediği iki kriter bulunuyor. Buna göre ilk planda sözleşmesi biten isimler kadroya katılacak veya kontratı devam eden futbolcular için takas formülü devreye sokulacak.

Bonservis bedelli oyuncu ise gerçekten alternatif bulunamayan bir isimse ve bedelin düşük olması durumunda gündeme gelecek. Bu çerçevede başlayan çalışmalarda sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonu biten bazı isimlerle görüşmelere başlamış ve önemli mesafeler almıştı.

Birçok bölge için hazırlanan transfer listesinde ilk olarak bu isimlere yönelen yönetim ardından takas formülünü devreye sokacak. Takımda düşünülmeyen isimleri takasla alabilecek kulüplerle ilgili çalışma da yürütülüyor. Mevcut ekonomik durumda takas formülü birçok kulüp için en mantıklı seçenek olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe’de bu formül daha önce denense de başarılı olamamıştı. Ancak corona virüs salgını sonrası ortaya çıkan tabloda maddi sıkıntılar sebebiyle bu formülün hayata geçme ihtimali daha yüksek görünüyor.

Bu seçenekler tükendikten sonra da eldeki paraya göre bonservisli oyuncu transferi yapılabilecek.

Sarı-lacivertli takımda yeni sezonda düşünülmeyen bazı önemli isimler bulunuyor. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.

(Milliyet)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'daki koronavirüs salgını sona erdi

title

Fenerbahçe için Milan'ın eski hocası gündeme geldi: Giampaolo...

title

Kanga: 'Daha önce Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz'

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaşlı yıldız sözleşmesini feshetti
Beşiktaşlı yıldız sözleşmesini feshetti

Beşiktaşlı yıldız sözleşmesini feshetti

Beşiktaş'ta Dorukhan sözleşmesini tek taraflı feshederken sırada yeni isimler de var. 350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu Dorukhan ayrılık kararını faksla kulübe iletti.

Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu
Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu

Fenerbahçe'de gidecek isimler belli oldu

Başkan Ali Koç ve kurmayları takas formülü ile elden çıkarmak istedikleri oyuncuları kullanma kararı aldı. Bonservis oyuncu seçimi de Sarı Lacivertliler adına transferin diğer 2. perdesi olarak görülüyor. Ayrıca bu yöntemle de Fenerbahçe'den gidecek isimler netleşmeye başladı. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray'a kötü haber! Sezon sonu gitmeye karar verdi...
Galatasaray'a kötü haber! Sezon sonu gitmeye karar verdi...

Galatasaray'a kötü haber! Sezon sonu gitmeye karar verdi...

Galatasaray'ın orta sahadaki kiralık oyuncularından Seri, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi bittikten sonra Türkiye'de kalmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör adayı
Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör adayı

Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör adayı

Fenerbahçe'de transfer ve hoca arayışları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir isim bugün gündeme geldi. Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, son olarak Milan'ın eski çalıştırıcısı Marco Giampaolo'yu gündemine aldı.

Kanga'dan Trabzonspor'a mesaj
Kanga'dan Trabzonspor'a mesaj

Kanga'dan Trabzonspor'a mesaj

Devre arasında fazlasıyla istenmesine rağmen alınamayan Kanga, sezon sonu Fırtına'ya çok yakın. Çek basınına konuşan 29 yaşındaki yıldız orta saha, “Daha önce Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa, neden olmasın” dedi.

Emre Belözoğlu kolları sıvadı, göreve başladı
Emre Belözoğlu kolları sıvadı, göreve başladı

Emre Belözoğlu kolları sıvadı, göreve başladı

Fenerbahçe'de sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan 39 yaşındaki oyuncu Emre Belözoğlu çalışmalara başladı. Altyapıdaki gençleri bizzat takip eden ve bu oyuncuların raporlarını inceleyen Belözoğlu'nun önderliğinde, sarı lacivertli kulüpte hedef yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekmek.

İşte Galatasaraylı yıldızların yeni maaşları
İşte Galatasaraylı yıldızların yeni maaşları

İşte Galatasaraylı yıldızların yeni maaşları

Koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan finansal krizden dolayı oyuncu maaşlarında indirime gidecek olan Galatasaray'da, teklif paketi hazırlandı. Rakamlar yüzde 30 oranında azalırken; ilk etapta Falcao'ya 3.5, Feghouli'ye 2.7, Muslera'ya 2.5 milyon Euro teklif edilecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.