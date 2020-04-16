Fenerbahçe'de transfer politikası belli oldu! İşte gidecek isimler...

Yeni sezon için transfer görüşmelerine başlayan Fenerbahçe bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler öncelikle sözleşmesi biten oyuncuları bedelsiz kadrosuna katmak istiyor.
Bu çalışmaları yaparken yönetimin ekonomik açıdan belirlediği iki kriter bulunuyor. Buna göre ilk planda sözleşmesi biten isimler kadroya katılacak veya kontratı devam eden futbolcular için takas formülü devreye sokulacak.
Bonservis bedelli oyuncu ise gerçekten alternatif bulunamayan bir isimse ve bedelin düşük olması durumunda gündeme gelecek. Bu çerçevede başlayan çalışmalarda sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonu biten bazı isimlerle görüşmelere başlamış ve önemli mesafeler almıştı.
Birçok bölge için hazırlanan transfer listesinde ilk olarak bu isimlere yönelen yönetim ardından takas formülünü devreye sokacak. Takımda düşünülmeyen isimleri takasla alabilecek kulüplerle ilgili çalışma da yürütülüyor. Mevcut ekonomik durumda takas formülü birçok kulüp için en mantıklı seçenek olarak öne çıkıyor.
Fenerbahçe’de bu formül daha önce denense de başarılı olamamıştı. Ancak corona virüs salgını sonrası ortaya çıkan tabloda maddi sıkıntılar sebebiyle bu formülün hayata geçme ihtimali daha yüksek görünüyor.
Bu seçenekler tükendikten sonra da eldeki paraya göre bonservisli oyuncu transferi yapılabilecek.
Sarı-lacivertli takımda yeni sezonda düşünülmeyen bazı önemli isimler bulunuyor. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.
(Milliyet)
Beşiktaş'ta Dorukhan sözleşmesini tek taraflı feshederken sırada yeni isimler de var. 350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu Dorukhan ayrılık kararını faksla kulübe iletti.
Başkan Ali Koç ve kurmayları takas formülü ile elden çıkarmak istedikleri oyuncuları kullanma kararı aldı. Bonservis oyuncu seçimi de Sarı Lacivertliler adına transferin diğer 2. perdesi olarak görülüyor. Ayrıca bu yöntemle de Fenerbahçe'den gidecek isimler netleşmeye başladı. Tolgay, Alper, Frey ve Mevlüt gibi oyuncular takas formülünde gündeme ilk gelecek seçenekler olarak dikkat çekiyor.
Galatasaray'ın orta sahadaki kiralık oyuncularından Seri, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi bittikten sonra Türkiye'de kalmayı düşünmüyor.
Fenerbahçe'de transfer ve hoca arayışları tüm hızıyla sürerken sürpriz bir isim bugün gündeme geldi. Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, son olarak Milan'ın eski çalıştırıcısı Marco Giampaolo'yu gündemine aldı.
Devre arasında fazlasıyla istenmesine rağmen alınamayan Kanga, sezon sonu Fırtına'ya çok yakın. Çek basınına konuşan 29 yaşındaki yıldız orta saha, “Daha önce Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa, neden olmasın” dedi.
Fenerbahçe'de sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan 39 yaşındaki oyuncu Emre Belözoğlu çalışmalara başladı. Altyapıdaki gençleri bizzat takip eden ve bu oyuncuların raporlarını inceleyen Belözoğlu'nun önderliğinde, sarı lacivertli kulüpte hedef yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekmek.
Koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan finansal krizden dolayı oyuncu maaşlarında indirime gidecek olan Galatasaray'da, teklif paketi hazırlandı. Rakamlar yüzde 30 oranında azalırken; ilk etapta Falcao'ya 3.5, Feghouli'ye 2.7, Muslera'ya 2.5 milyon Euro teklif edilecek.