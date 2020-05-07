Fenerbahçe'de transfer harekatı! İki isme teklif sunacaklar...

Fenerbahçe'de yönetim ön libero, sağ bek ve stoperde görev alabilen Alpaslan için Göztepe'nin kapısını çaldı. İzmir ekibi 3 milyon TL isterken, pazarlıklar sürüyor. Sarı Lacivertliler Halil Akbunar için de İzmir ekibine teklif sunmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Göztepe’nin ön liberosu Alpaslan Öztürk’ü almak için hareket geçti. Yönetim, Göztepe ile 1 yıllık daha sözleşmesi olsa da, gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu’nun çok beğendiği 26 yaşındaki oyuncu için İzmir ekibinin kapısını çaldı. Stiliyle eski Fenerbahçeli Lugano’ya benzetilen Alpaslan için Göztepe 3 milyon TL talep etti.

İddialı takımların listesinde

Asıl mevkii ön libero olmasına rağmen, Gassama sakatlanınca sağ bek, Wallace Reis sakatlanınca stopere çekilen ve 1.5 sezondur stoperde kusursuz oynayan Alpaslan, joker niteliğinde biri. İsabetli pasları, faulsüz oynaması, iyi bir kesici olması, kafa toplarındaki hakimiyeti ve sürpriz golleriyle dikkat çeken Alpaslan’ın ismi ara transferde de gündeme gelmişti. Genç oyuncu için Başakşehir, Trabzon ve Galatasaray’ın devrede olduğu ancak Göztepeli ismin Emre Belözoğlu faktörü nedeniyle Fenerbahçe’yi istediği belirtildi.

Halil Akbunar sürprizi

Göztepe'de bu yıl dikkatleri üzerine çeken Halil Akbunar için de F.Bahçe’nin teklif götüreceği öne sürüldü. Sağ kanatta Deniz Türüç ve Nabil Dirar’la rekabet etmesi beklenen genç yıldız, sürati ve seri stiliyle dikkat çekiyor. 2012’de Göztepe’de profesyonel olan ve sarı kırmızılı taraftarının sevgilisi durumundaki Halil, sağ ve sol ayağını kullanabiliyor. Bu nedenle sol kanatta da oynama yeteneğine sahip oyuncu için de Göztepe’nin 3 milyon lira istediği öğrenildi.

(Hürriyet)