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28 Mayıs 2019 Salı 11:20 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 11:20

Fenerbahçe'de transfer buluşması! Ersun Yanal ve yönetim bir araya geliyor

Fenerbahçe'de transfer buluşması! Ersun Yanal ve yönetim bir araya geliyor

Transfer taarruzuna hazırlanan Fenerbahçe'de son rötuşlar bugün yapılacak. Başkan Koç, Comolli ve Yanal transfer listesine son şekli verecek.

Fener'de şampiyon kadronun oluşturulması adına bugün çok önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Başkan Ali Koç, sportif direktör Daimen Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal bir araya gelerek transfer listesine son şeklini verecekler. Transfer listesinin beklenenden uzun olması bekleniyor.

TRANSFER BÜTÇESİ ARTABİLİR

Transfere ayrılacak bütçenin de yine daha büyük olması söz konusu. Toplantıda ayrıca sözleşmesi ona erecek oyunculardan hangileriyle yola devam edileceği de kesin olarak karara bağlanacak.

TÜM DETAYLARA BAKILACAK...

Soldado'nun takımda kalıp kalmaması kritik öneme sahip, çünkü Soldado kalırsa 2, kalmazsa 3 santrfor transferi yapılacak.

(Takvim)

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