Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmanda Göztepe karşısında ilk 11’de forma giyen oyuncular idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, Diego Perotti ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Yaptığı çarpıcı transferlerle bambaşka bir kimliğe bürünen Fenerbahçe'de Göztepe deplasmanında 3 artı, 2 eksi özellik dikkat çekiyor.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı maçlarda ilk kez mağlup oldu.
Galatasaray-Alanyaspor maçında Fatih Terim ile Davidson Pereira arasındaki gerginlik sonradan tatlıya bağlandı.
Beşiktaş yönetimi, geride bıraktığımız sezonun devre arasında sözleşmesini feshettiği teknik direktör Abdullah Avcı ile alacak sorununu çözmeye çalışıyor. Siyah-Beyazlılar, başarılı antrenöre geçtiğimiz sezonun kalan bölümü olan 5 ay için 5 milyon TL ödeyerek uzlaşma sağlamayı teklif etti.
2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, bu hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasıyla kader maçına çıkıyor.
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