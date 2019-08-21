Fenerbahçe'de Tolgay Arslan takımla birlikte çalışmalara başladı

Gazişehir maçında sakatlanan ve üst adalesinde yırtık tespit eidlen Moses 5 hafta forma giyemeyecek. Ancak Serdar'dan sonra Tolgay Arslan'ın da takımla çalışması teselli oldu.

Gazişehir Gaziantep maçında Nabil Dirar'ın attığı golde asisti yaparken sakatlanıp oyundan çıkan Victor Moses'ın dün MR'ı çekildi.

MİLLİ ARA YARAYACAK

Nijeryalı yıldızın üst adalesinde kısmi yırtık oluştuğu ve 5 hafta dinleneceği öğrenildi. Medipol Başakşehir ve Trabzon maçlarında forma giyemeyecek olan Moses'ın milli aranın ardından takıma katılması bekleniyor.

Moses'dan bu üzücü haber gelirken Serdar Aziz'in ardından Tolgay Arslan'ın da takımla çalışması teselli oldu.

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