Fenerbahçe'de temizlik vakti! 8 futbolcuyla yollar ayrılıyor...

Büyük hedeflerle başladığı sezonda şampiyonluk yarışına çok erken havlu atan Fenerbahçe'de birkez daha operasyon kapıda... Sarı-Lacivertli yönetim son iki sezonda olduğu gibi yeni sezonda da kadroda değişime gidecek. Takımdan en az 8 ismin gönderilmesi planlanıyor.
TOLGA&HASAN ALİ İLE DEVAM
Fener'de kaptan Emre sezon sonu futbolu bırakacak. Sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici, Isla ve Falette ile yollar ayrılacak. Hasan Ali ve Tolga'ya ise yeni teklif yapılacak.
ZAJC'TAN GELİR BEKLENİYOR
Yönetimin bekleneni veremeyen Tolgay, Alper, Mevlüt ve Miha Zajc'ı da yeni sezonda düşünmediği belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler özellikle Zajc'ın satışından gelir beklentisinde.
KİRALIKLARA YOL VERİLECEK
Ayrıca kiralık olarak gönderilen Zanka ve Frey de yeni sezon kadrosunda yer alamayacak. Yönetim iki futbolcunun satışı konusunda Düsseldorf ve Nürnberg ile görüşecek.
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Geçen sezon devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Tolgay Arslan gösterdiği performansla beklentilerin çok uzağında kaldı.
MURAT DA KİRALANACAK
Sezon başı adeta Trabzon'un elinden alınan Murat Sağlam da gönderilecekler listesinde... Genç futbolcu bir Süper Lig kulübüne kiralanacak.
DIRAR'A İKİ TEKLİF VAR
Kasım ayında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2 yıl uzatan Nabil Dirar'a Fransa'dan talip var. Takımın jokeri olan Faslı yıldızı Bordeaux ve Nice'in istediği öğrenildi. Dirar'ın vereceği karar merakla bekleniyor.
(Takvim)
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