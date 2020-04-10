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aksam.com.tr
  • 10 Nisan 2020 Cuma 21:27
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  • 10 Nisan 2020 Cuma 21:30

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor: İbre o isme yöneldi

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor: İbre o isme yöneldi

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Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurma arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Belçikalı teknik adama yöneldi.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe gündemine uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Marc Wilmots aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Marc Wilmots ile görüntülü görüşme yaptığı öğrenildi.

Futbola 1987 yılında başlayıp 2003 yılında bırakmıştır. 4 Dünya Kupası'nda forma giymiştir ve Belçika'nın dünya kupalarındaki en golcü futbolcusu olmuştur. Futbolu bıraktıktan sonra siyasete de girmiş ve Belçika Senatosu'nda görev almıştır. 2005 yılında ise senatörlükten istifa etmiştir.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2003: Schalke 04 (geçici)

2004-2005: Sint-Truiden

2009-2012: Belçika (asistan)

2012-2016: Belçika

2017: Fildişi Sahili

2019: İran

Son olarak İran'ı çalıştıran Marc Wilmots, bir süredir boşta... Belçika ekolünden gelen Wilmots geçen sezon da Sarı-Lacivertlilerin gündeme gelmişti. (Ajansspor)

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