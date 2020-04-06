Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarında son durum

Corona virüs salgını nedeniyle futbol durdu ama Fenerbahçe Yönetimi, teknik adam için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. İşte adaylardaki son durum...
Hüseyin Eroğlu ön planda
Altınordu’nun futbolcu yetiştirmede adeta uzman olan hocası Hüseyin Eroğlu’nun adı son dönemde iyice ön plana çıktı. Sarı- Lacivertliler halen resmi bir teklifte bulunmadı. Ancak İzmir ekibinin başarılı teknik adamı için girişimler hız kazandı. Farklı kanallardan temaslar sürerken, Altınordu’ya resmi teklifin gitmesi de an meselesi. Hüseyin Eroğlu ise yaşanacak gelişmeleri bekliyor.
Yalçın Koşukavak rafa kalktı
Fenerbahçe’nin resmi olarak doğruladığı tek isim, Altay’ın teknik patronu Yalçın Koşukavak’tı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, ligi bitirmeden takımını bırakmak istemeyince sezon sonu yeniden görüşmek üzere görüşmeler sonlandı. Ancak yönetim daha sonra yaptığı araştırmalarda, Yalçın Koşukavak’ın Gaziantep dönemi başta olmak üzere oyuncularla yaşadığı sorunlar nedeniyle bu ismi şimdilik rafa kaldırdı.
Erol Bulut zor görünüyor
Sarı-Lacivertliler henüz teklifte bulunmasa da Erol Bulut da önemli adaylardan biri. Ancak yönetimin, takımı bir an önce yeni teknik direktörün ellerine bırakmak istemesi, Bulut’un ihtimalini düşürüyor. Alanyaspor’u, sezon devam ederken hocasını göndermeye ikna etmek hiç kolay değil. Buna rağmen Ali Koç, iyi ilişkisi içinde olduğu Başkan Hasan Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirip teklif yapabilir.
Di Francesco sürpriz olur
İtalyan teknik adamın, “Türkiye’den teklif aldım” sözlerinin arkasından beklendiği gibi Sarı-Lacivertliler çıktı. Ancak Fenerbahçe’nin tekliften çok Di Francesco hakkında bilgi aldığı ve araştırma yaptığı öğrenildi. 50 yaşındaki çalıştırıcının bu sezonki Sampdoria macerası ligde 7 maçta alınan 6 yenilgiyle çok kısa sürmüştü. Bunun yanı sıra salgının da sürmesi, imzayı sürpriz hale getiriyor.
(Fanatik)
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Corona virüs salgını nedeniyle futbol durdu ama Fenerbahçe Yönetimi, teknik adam için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor. İşte adaylardaki son durum...
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