Fenerbahçe'de tek çare Zico

İSMİ Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılan Roger Schmidt, Hollanda ekibi PSV ile anlaşmaya vardı.

AKŞAM

Alman teknik adamın 2 yıllık imza attığı bildirildi. 52 yaşındaki Schmidt, Almanya’da Paderborn, Bayer Leverkusen, Avusturya’da Salzburg ve son olarak Çin’de Beijing Guoan’ı çalıştırmıştı. Hollanda Ligi’nde 26 haftada 49 puan toplayan PSV, 4. Sırada yer aldı. Fenerbahçe’de ise Alex-Zico ikilisinin takımın başına geçme ihtimali her geçen gün daha da güçleniyor.