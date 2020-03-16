Fenerbahçe'de tarih adeta tersten yazılıyor

Fenerbahçe'de son 2 yılda Süper Lig'de adeta tersten tarih yazılıyor. Geçen yıl Başkan Ali Koç'un göreve gelmesiyle umutlanan camia; takımın 17. sırada ligin ilk yarısını bitirmesiyle şoke olmuştu. Bu sezon da istenen olmadı.
Ligin 2. yarısında ilk 9 haftada 9 puan alabilen Fenerbahçe, 2.'likten 7.'liğe geriledi. Son 2 yılda yaşanan kaosun detayları şöyle:
-Aykut Kocaman'la göreve başlayan Ali Koç, tecrübeli teknik adamla yolları ayırdıktan sonra Cocu, Koeman ve Ersun Yanal'la da dikiş tutturamadı.
-Büyük bir vizyon olarak gösterilen sportif direktör Damien Comolli, transferleri ve kararlarıyla hep tartıştıldı. Sadece 1.5 sene görevinde kaldı.
-2 yılda 31 transfer yapan sarı-lacivertliler, ilk 5'e dahi giremedi.
-Ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılma onayı alma ve transfer yapamama gibi belirsizlikler yaşıyor.
-Son 5.5 yılı kupasız geçen, 12 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Fenerbahçe, bu sezon da 7.'liğe geriledi.
-Takım tam 21 yıl sonra ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de yenilerek başka bir tarih daha yazdı.
(Milliyet)
Kısa süre içinde seçime gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yönetimde önemli bazı değişiklikler yapacak. Bu hafta içinde camianınönde gelen isimleriyle bir dizi görüşmeler yapılacak. Ali Koç'un karşısına aday çıkma durumu ise belirsizliğini koruyor.
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