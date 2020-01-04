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Fenerbahçe'de taraftar şampiyon, sıra takımda...

Fenerbahçe'de taraftar şampiyon, sıra takımda...

Süper Lig'de ilk yarı seyirci rakamları belli oldu. Fenerbahçe geçen sezon başlayan yükselişini devam ettirerek seyirci ortalamasında yine ilk sırada yer aldı. Sarı lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynadığı 8 maçta, 38 bin 901 seyirci ortalaması elde etti.

Kanarya geçen sezon da 35 bin 801 seyirci ortalaması ile ilk 17 haftanın lideri olmuştu. Fenerbahçe, Passolig Kart sayısında da 976 bin 820 adetle ikinci sırada yer alıyor.

Öte yandan yönetimden taraftara teşekkür mesajı geldi. Kulübün resmi twitter adresinden, "2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonunun ilk yarısında evimizde oynadığımız maçlarda 39.736 seyirci ortalaması ile ilk sırada yer aldık. Bizi yalnız bırakmayan Büyük Fenerbahçe Taraftarına sonsuz teşekkürlerimizle! #Omuz- OmuzaŞampiyonluğa" mesajı paylaşıldı.


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