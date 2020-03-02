Fenerbahçe'de Şubat ayı tüm planları altüst etti

Fenerbahçe, ocak ayını ligde 2 galibiyet alıp, lider Sivasspor’la farkı 4 puana indirerek bitirdi. Özellikle Başakşehir maçı, “Şampiyonluğun en ciddi adayıyız” mesajı verdi. Hesaplar şubatta altüst oldu. Trabzonspor yenilgisiyle başlayan şubat ayında 5 lig maçı oynayan Sarı-Lacivertliler, sadece 2 puan alabildi. Mart'a girilirken zirveyle fark 9’a çıktı.

Fenerbahçe, tarihinin en kötü şubat ayını yaşayarak bir anda şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Oysa ocak ayında her şey mükemmele yakındı. İkinci yarıya Gaziantep deplasmanında kazanarak başlayan Sarı-Lacivertliler, asıl şovu Başakşehir karşısında yaptı. Fenerbahçe, 16 haftalık yenilmezlik serisiyle Kadıköy’e gelen rakibini 2-0 mağlup ederken, ortaya koyduğu futbolla şampiyonluk yarışının en ciddi adaylarından biri olduğunu da gösterdi.

20 yıl sonra yenilgi

Şubat ayı başlarken, zirveyle aradaki fark 4 puana inmiş, Sarı- Lacivertliler ikinci sıraya yerleşmişti. Ancak şubatta her şey altüst oldu. Kanarya, Trabzon deplasmanında 2-1 kaybederek aya başladı. Ardından Alanya beraberliği geldi. Ankaragücü karşısındaki yenilgiyle şok olan Fenerbahçe, 20 yıl sonra evinde Galatasaray’a 3-1 mağlup olarak dibe vurdu. Fenerbahçe, son olarak Antalya deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekip, Şubat'ta oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü göremezken, sadece 2 puan toplayabildi.

Dibe vurdular

Fenerbahçe Mart ayına bir maçı eksik olan lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde 7. sırada giriş yaptı. Şubata girerken şampiyonluk hesapları yapan Sarı-Lacivertliler, ayı bitirirken dibe vurup şampiyonluk yarışına havlu attı, teknik direktör Ersun Yanal dönemi de dün sona erdi. Fenerbahçe en son 2002-03 sezonunun nisan ayında oynadığı 5 maçta da galibiyet yüzü görmemişti.

(Fanatik)