  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 09:22
  • |
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 09:32

Fenerbahçe'de Şubat ayı tüm planları altüst etti

Fenerbahçe'de Şubat ayı tüm planları altüst etti

Paylaş

Fenerbahçe, ocak ayını ligde 2 galibiyet alıp, lider Sivasspor’la farkı 4 puana indirerek bitirdi. Özellikle Başakşehir maçı, “Şampiyonluğun en ciddi adayıyız” mesajı verdi. Hesaplar şubatta altüst oldu. Trabzonspor yenilgisiyle başlayan şubat ayında 5 lig maçı oynayan Sarı-Lacivertliler, sadece 2 puan alabildi. Mart'a girilirken zirveyle fark 9’a çıktı.

Fenerbahçe, tarihinin en kötü şubat ayını yaşayarak bir anda şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Oysa ocak ayında her şey mükemmele yakındı. İkinci yarıya Gaziantep deplasmanında kazanarak başlayan Sarı-Lacivertliler, asıl şovu Başakşehir karşısında yaptı. Fenerbahçe, 16 haftalık yenilmezlik serisiyle Kadıköy’e gelen rakibini 2-0 mağlup ederken, ortaya koyduğu futbolla şampiyonluk yarışının en ciddi adaylarından biri olduğunu da gösterdi.

20 yıl sonra yenilgi

Şubat ayı başlarken, zirveyle aradaki fark 4 puana inmiş, Sarı- Lacivertliler ikinci sıraya yerleşmişti. Ancak şubatta her şey altüst oldu. Kanarya, Trabzon deplasmanında 2-1 kaybederek aya başladı. Ardından Alanya beraberliği geldi. Ankaragücü karşısındaki yenilgiyle şok olan Fenerbahçe, 20 yıl sonra evinde Galatasaray’a 3-1 mağlup olarak dibe vurdu. Fenerbahçe, son olarak Antalya deplasmanından 1 puanla ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekip, Şubat'ta oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü göremezken, sadece 2 puan toplayabildi.

Dibe vurdular

Fenerbahçe Mart ayına bir maçı eksik olan lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde 7. sırada giriş yaptı. Şubata girerken şampiyonluk hesapları yapan Sarı-Lacivertliler, ayı bitirirken dibe vurup şampiyonluk yarışına havlu attı, teknik direktör Ersun Yanal dönemi de dün sona erdi. Fenerbahçe en son 2002-03 sezonunun nisan ayında oynadığı 5 maçta da galibiyet yüzü görmemişti.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Başakşehir'in konuğu Gaziantep! İşte muhtemel 11'ler...

title

Koronavirüsün merkezine transfer olmuştu! İlk kez konuştu...

title

Olympique Lyon'a derbide galibiyeti Dembele getirdi

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

'Bu bütçe ile çalışmam'
'Bu bütçe ile çalışmam'

'Bu bütçe ile çalışmam'

Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”

Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha
Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha

Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha

FENERBAHÇE’DE yeni sezonda kalede büyük bir değişiklik yaşanacak.

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'
'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Kara Kartal’da dikkat çeken isimler arasında yer alan Gökhan Gönül’ün, kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yönetime mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Bu kez Muriç de kurtaramadı
Bu kez Muriç de kurtaramadı

Bu kez Muriç de kurtaramadı

Süper Lig’de Vedat Muriç’in gol attığı 10 maçı da kazanan Fenerbahçe’de bu istatistik de son buldu. Bu kez Muriç de takımını kurtaramadı.

'Come to Beşiktaş Balo'
'Come to Beşiktaş Balo'

'Come to Beşiktaş Balo'

Siyah-Beyazlılar’ın yıldızı Boateng, Milan’dan eski takım arkadaşı Mario Balotelli’yi Beşiktaş’a çağırdı.

Sergen Yalçın: 'Sezon sonu gönderin'
Sergen Yalçın: 'Sezon sonu gönderin'

Sergen Yalçın: 'Sezon sonu gönderin'

Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor maçında ilk 11'de şansı verdiği ancak performansını beğenmediği ABD’li Tyler Boyd’un kalemini kırdı...

Hedef çifte kupa
Hedef çifte kupa

Hedef çifte kupa

Rizespor’u yenerek şampiyonluk yürüyüşüne doludizgin devam eden Trabzonspor’da gözler Türkiye Kupası’ndaki F.Bahçe maçına çevrildi. Fırtına, ezeli rakibini eleyerek, sezon sonunda iki kupayı birden müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.