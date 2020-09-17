Fenerbahçe'de son ayrılık jailson! 5 milyon dolar...

2020-21 sezonu öncesi yaptığı flaş transferlerle gündem olan Fenerbahçe'de, takımdan ayrılıklar da başladı. Kanarya'da son olarak Vedat Muriqi ve Miha Zajc İtalya'nın yolunu tutarken, şimdi de geçtiğimiz sezonun değişmez isimlerinden olan Jailson, takımdan ayrılıyor. Brezilyalı yıldız için Çin kulübü Dalian Pro 5 milyon Dolar karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı.
Trabzonspor, Chelsea'den İngiliz orta saha oyuncusu v'i kadrosuna kattı. Baker geçen sezonu Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf formasıyla tamamladı. İngiliz futbolcu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katıldı.
İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe, Liverpool'un golcüsü Divock Origi'yi kiralamak için ilk teklifi veren kulüp.
Trabzonspor Kulübü, Benik Tunani Afobe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Beşiktaş eski futbolcusu Gökhan Töre ile yeniden anlaştı.
Fenerbahçe, 1 yıl önce İran'ın İstiklal Kulübü'nden 753 bin euro karşılığında transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiraladı. Genç golcünün satın alma opsiyonu ise 3,5 milyon euro.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Daniel Sturridge'e teklif götürdü.