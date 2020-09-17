Fenerbahçe'de son ayrılık jailson! 5 milyon dolar...

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun değişmez isimlerinden olan Jailson, takımdan ayrılıyor. Brezilyalı yıldız için Çin kulübü Dalian Pro 5 milyon Dolar karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı.

2020-21 sezonu öncesi yaptığı flaş transferlerle gündem olan Fenerbahçe'de, takımdan ayrılıklar da başladı. Kanarya'da son olarak Vedat Muriqi ve Miha Zajc İtalya'nın yolunu tutarken, şimdi de geçtiğimiz sezonun değişmez isimlerinden olan Jailson, takımdan ayrılıyor. Brezilyalı yıldız için Çin kulübü Dalian Pro 5 milyon Dolar karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı.