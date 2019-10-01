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Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile yollar ayrılıyor

Süper Lig'in ilk 6 haftasında Trabzonspor ve Galatasaray maçları da dahil olmak üzere zorlu bir periyodu geride bırakan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun ayrılığının ardından takımın başına getirilen Ersun Yanal'dan sonra sezonu 6. sırada tamamlamayı başaran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İki dönemde de birkaç isimle yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ın takımdan gönderilmesini beklerken, sürpriz bir ismin ayrılığı gündeme geldi.

SERDAR AZİZ YOLCU

Sarı-lacivertlilerin, Zanka ve Rami transferlerinin ardından forma şansı bulamayan milli stoperi Serdar Aziz ile yollarını ayıracağı iddia edildi. 

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Galatasaray'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısında düzenli olarak forma giydikten sonra yeni sezonda yapılan stoper takviyelerinin ardından forma şansı bulamadı. 

Yeni transfer Rami'ye sadece Ankaragücü maçının ilk 45 dakikasında görev veren Ersun Yanal'ın bu bölgede Serdar'ın yerine orta saha oyuncusu olan Jailson'a şans vermesi, Yanal'ın 29 yaşındaki stoperi kadroda düşünmediği yorumlarına yol açtı. Sarı-lacivertlilerin Serdar Aziz için devre arası transfer dönemi ve sezon sonu için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

YENİ SEZONDA MAÇA ÇIKMADI

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan milli stoper, 2018/2019 sezonunda sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti. Serdar, yeni sezonda Fenerbahçe ile resmi maça çıkmadı. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro. 

Sarı-lacivertliler, Serdar Aziz ile birlikte devre arası ve sezon sonunda birkaç futbolcuyla daha yollarını ayırmayı planlıyor.

İşte o isimler...

Erten Ersu

Sadık Çiftpınar

Miha Zajc 

Mehmet Ekici

Victor Moses

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