Fenerbahçe'de savunmanın son halkası için geri sayım

Birçok bölgeye takviye yapan Fenerbahçe, savunma konusunda işi sıkı tutuyor. Geçtiğimiz iki sezon boyunca savunmada büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, Lemos'tan sonra Marcel Tisserand'ı da renklerine bağlamak için gün sayıyor.
Fenerbahçe'nin Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile 2 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtiliyor. 27 yaşındaki stoperin de kısa süre içinde Çubuklu'yu giymesi bekleniyor.
Erol Bulut'un savunmada 1 numarası olarak gösterilen Tisserand şu anda en çok mesai harcanan isim konumunda bulunuyor
Her konuda anlaşma sağlanır sağlanmaz başarılı savunmacı soluğu İstanbul'da alacak.
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, oğluyla ilgili çıkan transfer dedikodularına değindi.
Fenerbahçe, Eran Zahavi transferinde mutlu sona ulaştı. Taraftarlar 2.5 milyon Euro maaştan 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Muriç'in Lazio'ya transferi gerçekleşince, Zahavi de Sarı-Lacivertliler'e imza atacak...
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yla da her konuda anlaşma sağladı. Resmi imzaların atılması için Brezilyalı futbolcunun Al Nasr ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda RB Leipzig'in inadı sürüyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı yeni sezon toplantısında, “Gönderilecek oyuncular için acele edelim. Uygun şartlarla gönderemiyorsak oyuncuyu kazanalım” dediği öğrenildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile sözleşmesini fesheden Josef de Souza önerildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Brezilyalı futbolcunun menajerinden maliyet raporu istedi. 31 yaşındaki ön libero, Medipol Başakşehir'in de radarında.