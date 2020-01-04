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  3. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'a İtalyan ekibi Brescia talip oldu

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'a İtalyan ekibi Brescia talip oldu

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'a İtalyan ekibi Brescia talip oldu

İtalya'da 17 hafta sonunda küme düşme potasında olan Brescia, İtanyan basınında yer alan son haberlere göre Fenerbahçe'nin sakatlığı bulunan oyuncusu Miha Zajc'a talip oldu.

Ocak 2019'da Fenerbahçe'ye, diğer bir İtalyan takımı Empoli'den transfer olan Zajc, Türkiye'de bir türlü istenilen seviye gelememişti. Miha Zajc'ın Fenerbahçe ile olan kontratı 2023'de sona erecek. Slovenyalı'nın da Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı söyleniyor.

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe forması ile sadece 3 maça çıkabildi. Sakatlığı süren Zajc'ın Ocak sonu dönmesi bekleniyor.

ALİ KOÇ, "SAKATLIK ETKİLEDİ" DEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Miha Zajc ile ilgili, "Her oyuncumuz değerli, Zajc da başka takımların ilgilendiği değerlerden biriydi. Bize güzel fırsatlar verebilecek imkanlar vardı ama şimdi dünkü yaşanan sakatlıkla planlar bir nebze alt-üst oldu" ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)


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