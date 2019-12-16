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Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapattı

Fenerbahçe'de iki haftadır ilk 11'de şans bulan Sadık Çiftpınar, Sivasspor maçında geçirdiği sakatlığın ardından sezonu kapattı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maçın 19. dakikada Sadık Çiftpınar, sakatlandı.

Sadık Çiftpınar, Sivassporlu rakibi ile grdiği mücadele sırasında dizinden sakatlandı. Dizini tutan Sadık, değişiklik istedi. Daha sonra oyunun durması üzerine tecrübeli stoper, kendini yere bıraktı.

2 haftadır ilk 11'de yer alan Sadık Çiftpınar, sedyeyle kenara gelirken gözyaşlarına engel olamadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 22. dakikada Sadık'ın yerine Zanka'yı oyuna dahil etti.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'ın ön çapraz bağlarında kopuk tespit edildiğini ve oyuncunun sezonu kapattığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır. 2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.


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