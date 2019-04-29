Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar sezonu kapatabilir
Kırmızı gördüğü halde röportaj veren Sadık 4 ile 12 maç arası ceza alabilir.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, maç sonu verdiği röportaj nedeniyle 4 ile 12 maç arasında ceza alabileceği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yayın Talimatında geçen 21. maddeyi ihlal eden, kırımızı kart sonrası Karma Alan'da basın mensuplarına açıklama yapmaması gerektiği halde değerlendirmelerde bulunan Sadık'tan savunma alınması bekleniyor.
(Takvim)